お風呂大好きカピバラ浴場　ぬいぐるみ

写真拡大

お風呂に入るカピバラを楽しめる『お風呂大好きカピバラ浴場　ぬいぐるみ』が登場！　カピバラ愛溢れるこだわりの表情と愛らしさにご注目♪

☆いろいろなお風呂スタイルのカピバラたちをチェック！（写真6点）＞＞＞

ピーナッツ・クラブより、カプセルトイ『お風呂大好きカピバラ浴場　ぬいぐるみ』がリリース！
本アイテムは、最近カピバラにとりつかれた女性カプセルトイデザイナーがデザインしたオリジナルぬいぐるみ。カピバラたちが温かいお風呂につかってまったりとした愛らしい姿がぬいぐるみ化されている。

全5種類のラインナップには、シャンプーハット、てぬぐい、バスタオル、サウナハットのいずれかを身に着けた4種と、ひよこのおもちゃを持った1種。
ひよこちゃんはお目めがキラキラしちゃっています♪
カピバラさんのアイテムによって表情もバリエーション豊かなのもポイントだ。
また、シャンプーハット、バスタオル、サウナハットは着脱可能。あなたのお好きなカピバラさんファッションをお楽しみいただける。

全種にボールチェーンがついているので、カバンなどに着けて一緒にお出かけしたり、デスクや脱衣所に並べたり。楽しみ方はいろいろ♪

担当デザイナーは「カピバラの愛らしさを世の中に広めたい」と意欲的に語っているそう。
カピバラへの愛が溢れたアイテムはきっと日々の癒やしの一助になるのではないだろうか。

全国のカプセルトイ売場にて9月下旬より順次展開されているので、ぜひチェックしてみてね。