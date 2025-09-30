「カセット」を知らないアナタもぜひ体験を♪ 録音・再生ギミック付き「カセットレコーダー」
録音・再生もできる、ギミック盛りだくさんの「カセットレコーダー」がカプセルトイに登場！ レトロ可愛い、便利で楽しいアイテムを手に入れよう。
☆小さいながらに楽しめる「カセットレコーダー」をチェック！（写真7点）＞＞＞
三洋堂より、カプセルトイの新商品『エモかわいい！カセットレコーダー』が、2025年9月29日（月）より全国のカプセルトイ自動販売機に順次展開される。
『エモかわいい！カセットレコーダー』は、手のひらサイズながら、録音も再生もできる本格仕様。小さくても、しっかり『音で遊べる』カプセルトイ！
録音ボタンを押すと録音開始、再生ボタンで録音が聴けるほか、収録曲再生ボタンも備わっており、本体に収録された3曲も再生することができる。
さらに側面のボタンを押すとパカッと開いて、カセットが取り出せる何とも味わい深いギミックも。カセットテープを知らない世代の方も「カセット」を体験することができる。
また、取り外せるチャーム付きなので、カバンに付けたりデスクに飾ったりと楽しみ方はいろいろ。見た目も機能も楽しいですよ♪
レトロ可愛いくすみカラーもポイント。ミント、いちごミルク、ソーダ、ブルーベリー、コーヒーミルクの5種類がラインナップされている。
