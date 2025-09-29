【シマエナガ】ころんとかわいい☆「宝石シマエナガちゃん〜輝く雪の妖精〜」
北海道の雪の妖精とも称される、とっても可愛い野鳥「シマエナガ」のカプセルトイが誕生♪ ころんとしたフォルムと宝石みたいな輝きが楽しめるマスコットが見逃せません！
☆きらめく雪の妖精「シマエナガ」のマスコットイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞
縁日商材をはじめとする玩具等を扱う三洋堂より、『宝石シマエナガちゃん〜輝く雪の妖精〜』が登場。
『宝石シマエナガちゃん〜輝く雪の妖精〜』は、高さは約4cmのちょこんと飾れるシマエナガちゃんのマスコット。
ホワイトタイプとクリアタイプの2カラーでの展開となっており、つぶらな瞳が可愛いさまざまな表情のシマエナガが全8種類ラインナップされている。
キラキラ、ツヤっと宝石みたいな質感がとても綺麗で、愛らしい表情のシマエナガをいくつか並べると仲良く集まっているみたい♪
デスクやインテリアにちょこんと置いておくと癒し効果抜群かも。
2025年9月29日（月）より全国のカプセルトイ自動販売機でお取り扱いされるので、きらめく雪の妖精を探してみてね！
