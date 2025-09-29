いくらなんでもこれはやり過ぎ！

毎日まいにち、長い時間をともに過ごすノートPCですが、ガジェットの宿命・バッテリーが持つ限りしか稼働させることができません。外に持ち出すと1日が限度、使うアプリや機種によっては数時間しかもたないなんてこともあるかもしれませんね。

そこで、懐中電灯やバッテリーで有名な米国企業・Energizer（エナジャイザー）は考えました。

「じゃあ超でっかいバッテリーをノートPCに搭載すればいいじゃないか」と…。

MacBook Airの約4倍のバッテリー容量

Image: Avenir Telecom

バッテリーで有名なEnergizerブランドはこれまでも巨大なバッテリーを積んだスマホを発表していましたが、PCでもそのスタイルは変わりません。

Energizer EnergyBook Pro Ultraは、18インチの巨大ディスプレイと192Whという超大容量バッテリーを備えています。 これがどれくらいでかいかと言うと、現行のMacBook Air の13インチモデルが52Whなので、そのバッテリー容量はMacBook Airの約4倍という巨大さ。

確かに長時間使えるバッテリーは嬉しいけど、これは載せすぎじゃないか！ と言いたくなるレベル。MacBook Airでもそんなに困らない容量ですからね…。

しかしその稼働時間は圧倒的。スタンバイ状態は7日、仕事しっぱなしで28時間と聞くと、そんなに使う予定はなくともバッテリー特化のPCジャンルとして意外とニーズがあるかも…と思わされたりします。

でかすぎるバッテリー、その代償

Image: Avenir Telecom

ちなみに、圧倒的なバッテリーと引き換えに、このPCには移動に制限があります。それは飛行機（重さじゃないですよ）。

容量160Whを超えるリチウムイオンバッテリーの飛行機への持ち込みは、車椅子などの例外を除いてアメリカの連邦航空局、そして日本国内でも同様に国土交通省が禁止しています。その規制に引っかからないよう、多くのメーカーのノートPCのバッテリー容量は100Wh以下。

そんなルールを物ともしないEnergyBook Pro Ultraは、ノートPCにぜったい巨大バッテリーが必要だ！ という強い意思を感じさせます。

詳細スペックはリリースをご覧いただくとして、CPUやメモリは現代の平均的なラップトップでクラスであり、通常使用にはまったく問題なさそう。バッテリーに特化した一点突破のプロダクト、きらいじゃないぜ。

Source: 24 PRESSE, The Verge