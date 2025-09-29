年上のママ友に「タメ口でいいよ」と言われた。でも、すぐには無理…私が変？【ママリ】
子どもが園や学校に入ると、「子どもの友だちの保護者」として年齢の上下に関係なく友人ができることもありますよね。最近は見た目だけでは年齢が分からない場合もあるので、仲良くなって年齢を聞いてみると相手の年齢は随分年上だったり、逆にとても年下だったなんてことも。この記事は、10歳上のママ友とLINE交換した投稿者が「今後はタメ口にしよう」と言われたという投稿を紹介します。投稿者としてはすぐにタメ口で話すにはハードルが高いようで…？
子どもの園で知り合った保護者同士は、見た目からして「この人は自分より年上だろう」と思っていても、実際に年齢を聞かなければ「敬語はナシにしよう」と言われてタメ口で話せるかもしれませんね。
タメ口で！と思うと何だか乱暴な話し方のように思えますが、同級生の友人同士でもやや距離感のあるクラスメイトくらいの関係では、それなりに気を遣った話し方をするはず。きっと年上の保護者にはそのくらいの距離感で「敬語ではないけれどフランク過ぎない会話」ができれば良いのではないでしょうか。
10歳の上のママ友にタメ口で話せない…
今日幼稚園のお迎えで初めましてで仲良く？なったママさんとLINEを交換しました！
良かったら敬語は辞めてタメ口にしましょ～！とLINEで言われましたが私よりも10個上の方でタメ語はなんとなく気が引けます🥺笑
なんで返信するのが最適ですか？笑
（もっと仲良くなったらタメ口でもいいなかなぁなんて思いまふ）
ただ、今回は相手の年齢が自分よりも10歳上、と分かっているようなので、フランクに話すことは投稿者さん的にどうしても気が引けてしまうようです。
保護者同士の話し方についてはさまざまな意見が…
年齢の異なることが多い保護者同士で「どう話すか」についてはいろいろな意見が寄せられました。
私も気が引けましたが、最初が肝心と思ってタメ口にしました！！
普通に、ありがと～☺️🫶これからよろしくね🙏でいいと思います！
私今年30なんですが、タメ口で話そ！て言ってくれた娘の同級生ママ友は、１番上が高校生だそうで、何個上なのかもはやわかりません…
でも、せっかくお気遣い頂いたので、タメ口にしてます😘
私も8個上の仲良しママさんと最初に連絡先交換したとき、「敬語いい、いい！タメ口で！」って言ってもらえたのでそこからタメ口です😊
より仲良くなれますし、話しやすくて嬉しいですよ～💐
タメ語断られたら
ショックです😅
年齢が上だからとか言われたら
いっきに壁ができます🤣
仲良くなれて嬉しいです!タメ語はなれるまで時間がかかるかもですが、ちょっとずつよろしくです!って私なら返します✨
長く付き合うことになれば、気の合う人同士は年齢関係なくとってもフランクに話すようになると思いますし…。年齢が下の者からすると年上の人にフランクに話すと「礼儀がないと思われるのでは」と感じますが、子どもの保護者同士の場合、そんなことを思う人の方が少ない気がします。
みんな「同じ年齢の子どもを育てる仲間同士」と思えば、肩の力を抜いてお互い支えあるようになるのではないでしょうか。
記事作成: kate_mu_23
（配信元: ママリ）