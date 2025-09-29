『ふたりソロキャンプ』第13話 自分のキャンプ場を持つ夢
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。第13話のあらすじと先行カットが公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、10月2日（木）放送の第13話「雫のこと、どう思ってるんですか？」のあらすじと先行カットが公開された。
＜第13話：雫のこと、どう思ってるんですか？ あらすじ＞
自分のキャンプ場を持つ--厳がずっと持ち続けていた夢である。夢の参考になればという思いもあり、様々なキャンプ場へ行くようにしていた厳は、この日も独り、キャンプをしていた。一方雫は、さやと瑞希とコテージキャンプを楽しんでいた。冷房にキッチンに冷蔵庫、いつものキャンプとは違う快適な空間に戸惑いながらも、新たなキャンプ体験を嬉しそうに報告する。
