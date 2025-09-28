»°Ãã¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Öumbilical¡×»ÐËåÅ¹¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤¬¡¢Áý¾²¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¡ÊÅìµþ¡¦¾¾±¢¿À¼ÒÁ°¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¾¾±¢¿À¼ÒÁ°¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÒNew Open News¡Ó
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Pizzeria NeNe¡ÊÅìµþ¡¦¾¾±¢¿À¼ÒÁ°¡Ë
2025Ç¯7·î19Æü¡¢¾¾±¢¿À¼ÒÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥¶¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖPizzeria NeNe¡×¤¬Áý¾²¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°¸®Ãã²°¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥Ó¥¹¥È¥í¡Öumbilical¡×¤Î»ÐËåÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é3Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÎÙ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¶õ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¥Õ¥í¥¢¤ò³ÈÂç¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤¬Áý¤¨¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤ÎÍèÅ¹¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿©Æ²¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿Å¹Æâ¡£ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥²¥¹¥È¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¥½¥Õ¥¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Ï¥¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¥¤¥ª¡¼¥í¤ÎÌøÅÄ¹Ò»á¤Ï¡Öumbilical¡× ¤Ç¥¹¡¼¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢³«¶È¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¶ðÂô¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¹¥¿¥«¡×¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯7·î¤ËÇ°´ê¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥é¡×¡Ê2,600±ß¡Ë¤Ï¡¢½¤¶ÈÀè¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¹¥¿¥«¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤ÈÆ±¤¸°ìÉÊ¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¼ª¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¤ä¥µ¥é¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤Ç¤¹¡£
¡Öumbilical¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤ò¥Ô¥¶¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥Ö¥¤¥ä¥Ù¡¼¥¹¡×¡Ê2,700±ß¡Ë¤â¿Íµ¤¡£¥¢¥á¥ê¥±¡¼¥Ì¥½¡¼¥¹¤Ë³¤Ï·¤ä¥¢¥µ¥ê¡¢¥à¡¼¥ë³¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µû²ð¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÎ©¤Á¹þ¤á¡¢¤¦¤Þ¤ß¤¬°î¤ì½Ð¤ë¡¢µû²ð¹¥¤¤Ë¤Ï´®¤é¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤Î¥Ô¥¶¤Ï¡¢Á´ÉÊ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¡£»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
°û¤ßÊª¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¡Ê¥°¥é¥¹800±ß¡Á¡¢¥Ü¥È¥ë4,500±ß¡Á¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Á°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Ê1400±ß¡Ë¤ä¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¥Ú¥¤¥ó¥¿¡¼NUTS ART WORKS»á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£Å¹Ì¾¤Ï¡¢¡È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÌøÅÄ»á¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢±ï¤òÈ¿ÂÐ¤«¤éÆÉ¤ó¤À¥ï¡¼¥É¤ò·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤òÌÜÅö¤Æ¤ËË¬¤ì¤Æ¤âÎÉ¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤Ä¤Þ¤ß¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤âÎÉ¤·¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¾¾±¢¿À¼ÒÁ°¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥Ö¥¤¥ä¥Ù¡¼¥¹¡Ê2,700±ß¡Ë
¡¦¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡Ê2,200±ß¡Ë
Í§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥Í¥Í¤µ¤ó¤Ø¡£¾¾±¢¿À¼Ò¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¹ß¤ê¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¾¦Å¹³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤¯¹âÉ¾²Á¤ÊÅ¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¿©¤ÙÊâ¤¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡ª
³¹¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¥Í¥Í¤µ¤ó¡£
¥Ö¥¤¥ä¥Ù¡¼¥¹¤Ï¿·´¶³Ð¤Ê¥Ô¥¶¡ªÃæ¤Ëµû²ð¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ»Ý¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ë¤·¥½¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£
¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡ª
¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤âÇ»¸ü¤Ç¤â¤Á¤â¤Á¤ÇºÇ¹â¡ªÀ¸¥Ï¥à¤âÍñ¥Ù¡¼¥¹¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ê¥Ð¡¼¥·¡¼ch¤µ¤ó¡Ë
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Pizzeria NeNe
½»½ê : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÀ¤ÅÄÃ«4-1-13
TEL : 03-6805-5219
¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤ªÅ¹¤òÆ°²è¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://www.instagram.com/tabelog/
Ê¸¡§ºØÆ£°¡´õThe post »°Ãã¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Öumbilical¡×»ÐËåÅ¹¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤¬¡¢Áý¾²¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¡ÊÅìµþ¡¦¾¾±¢¿À¼ÒÁ°¡Ë first appeared on ¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó.