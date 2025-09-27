歌手の矢沢永吉が２７日放送の「ｗｉｔｈＭＵＳＳＩＣ」（日本テレビ系）にゲスト出演した。

ツアー中のオフの過ごし方について問われた矢沢は「飲みに行ってましたね。大体飛び込みで」と答えた。続けて「全国に名古屋の永ちゃん、福岡の永ちゃんとか。何か知らないけど、あちこちに永ちゃんがいるんですよ。最高におもしろかったのは名古屋かな」と切り出し、エピソードを語り始めた。

名古屋ツアー中に飛び込みで飲みに行き「ビールを下さい」とオーダーするとマスターから「オタクいつもそうことやってるの？ 本人は（モノマネ）好きじゃないんじゃないかな」と苦言を呈されたという。矢沢は機転を利かし「すみません。そんなつもりじゃなくて」と謝罪。マスターは「分かってくれたらいいんだけど。明日、俺（ライブに）行くんですよ。でも、よく似てるよね？」と最後まで矢沢本人と気付かなかった。

翌日のライブのＭＣで矢沢は前日のマスターとのやり取りを話し「マスター、来てる？今日、夜また行くよ」と呼びかけたという。ライブ終わりにマスターのお店に行くと「バァーっと出てきて土下座して『すみません！』って」と笑い飛ばしていた。