【セブン‐イレブン】店舗のようなランチボックス！ クロスとピック付き
「セブン‐イレブン」の付録付きファンブック『セブン‐イレブンランチボックスBOOK』が10月2日（木）に発売される。ほんものの店舗みたいなランチボックスが付録だ。
＞＞＞『セブン‐イレブンランチボックスBOOK』や付録をチェック！（写真9点）
日本最大級のコンビニエンスストアチェーン「セブン-イレブン」の付録付きファンブック『セブン‐イレブンランチボックスBOOK』が10月2日（木）に発売される。
注目の付録は、本誌限定のランチ3点セット。
セブン-イレブンの店舗そっくりの「ランチボックス」は、収納力を活かして文具入れとして活用したり、ぬいぐるみを入れて「推し活」アイテムとしても楽しめる優れもの。折りたたむことも可能なので、収納に場所を取らないのもおすすめポイント。
ほかにも、オリジナルデザインの「クロス」や、セブン‐イレブンのロゴがかわいい「ピック」が付いている。ピックには、セブン-イレブンのロゴと、お馴染みの3色ラインがプリントされているので、お弁当の色どりにも一役買ってくれる。
そして誌面では、付録のランチ3点セットの詳細をあますことなく紹介しているほか、セブン-イレブン最新ニュースや、セブン-イレブンで販売されているものだけ使用したお弁当レシピなど、セブン‐イレブンの魅力をたっぷりと紹介している。
セブン-イレブンの店舗のようなランチボックス、活用してみて。
＞＞＞『セブン‐イレブンランチボックスBOOK』や付録をチェック！（写真9点）
日本最大級のコンビニエンスストアチェーン「セブン-イレブン」の付録付きファンブック『セブン‐イレブンランチボックスBOOK』が10月2日（木）に発売される。
注目の付録は、本誌限定のランチ3点セット。
セブン-イレブンの店舗そっくりの「ランチボックス」は、収納力を活かして文具入れとして活用したり、ぬいぐるみを入れて「推し活」アイテムとしても楽しめる優れもの。折りたたむことも可能なので、収納に場所を取らないのもおすすめポイント。
そして誌面では、付録のランチ3点セットの詳細をあますことなく紹介しているほか、セブン-イレブン最新ニュースや、セブン-イレブンで販売されているものだけ使用したお弁当レシピなど、セブン‐イレブンの魅力をたっぷりと紹介している。
セブン-イレブンの店舗のようなランチボックス、活用してみて。