日清製粉ウェルナが「SHO-TOWER」更新

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

地区優勝を記念して、いつもよりも喜び盛沢山だった。ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦で自己最多に並ぶ54号を放ち、チームは地区優勝を決めた。広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは優勝決定から2時間後、2つの達成を喜んだ。

1死三塁で迎えた4回の第3打席、大谷はチェンジアップを崩されながらも捉え、右中間スタンドのプールに着水させた。この一打でさらに勢いづいたドジャースは4年連続23回目の地区優勝を果たし、シャンパンファイトの歓喜に包まれた。

ウェルナの公式X（旧ツイッター）は本塁打数に応じたパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像を投稿している。今回は「地区優勝おめでとうございます!! 嬉しすぎて生クリームを高く盛りすぎちゃいました」とメッセージを添え、山盛りの生クリームにカラフルなチョコスプレーをかけた。

これで大谷は昨季記録した自己最多の54号に並んだ。この「SHO-TOWER」が残り3試合でどこまで積み上がるのか注目される。（Full-Count編集部）