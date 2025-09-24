アンミカ、世界陸上ロス明かす「勇気を頂いた９日間」
モデルでタレントのアンミカが23日、オフィシャルブログを更新。
世界陸上2025閉幕に触れ「しばらくロスになりそう」と胸中を明かした。
この日、「世界陸上ロス」と題してブログを更新したアンミカ。絵文字を交えながら「世界陸上2025が無事に閉幕しましたね！」と切り出し、「最終日ももちろん！元陸上部 夫婦でお揃いの帽子で見に行かせて頂きましたよ！」と観客席で撮った夫で米国人実業家のセオドール・ミラー氏との２ショットを公開。雨に見舞われた最終日だったが、走り高跳びや円盤投げ、リレーの熱戦を観戦したと報告した。
「この一瞬にかける選手たちの勇姿に、勇気を頂いた９日間でした」と感動を述べ、「本当に選手の皆様、おつかれさまでした！会場の世界中の選手への応援の熱気と、選手の集中力が一つになった世界陸上…しばらくロスになりそうです」と余韻をつづった。
さらに、自身が監修する『ポジティブ手帳2026 365日アンミカ思考で幸運体質！』の発売を告知。５年目となる５冊目の新作で、「爽やかなアクアブルー」が今回のラッキーカラーと紹介。満月・新月情報、二十四節気の養生法、毎週のポジティブ言葉などを盛り込んだ内容で、「毎日をワクワク過ごせて、しんどい時は心を少し軽く、心身健やかに過ごせる!!」とアピールした。
東京で行われた手帳お渡し会には400人近いファンが来場し、イベントの様子も写真で公開。アンミカは「祝日お越し頂きました！ありがとうございました！」と感謝の言葉をつづった。
