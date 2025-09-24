Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月24日は、最新規格Qi2 25W認証を取得しiPhone 17の充電仕様にも完全対応したUGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow 2-in-1 ワイヤレス充電器 25W」がお得に登場しています。

UGREEN MagFlow 【世界初発売 技術革新】25W Qi2 ワイヤレス充電器 超高速・超高効率ワイヤレス充電 MagSafe対応 2-in-1 マグセーフ充電器 Thermal Guard温度制御 折畳み コンパクト iphone17/16/15/14/13/12シリーズAirPods適用 USB-Cポート拡張 既存のスマートウォッチ充電器とシームレスに連携 5,242円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Qi2認証の25W高速充電、iPhone 17に完全対応で25％オフ！

最新規格Qi2 25W認証を取得した、UGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow 2-in-1 ワイヤレス充電器 25W」。最新モデルiPhone 17の充電仕様に完全対応し、スマートフォンとスマートウォッチを同時にスマートに充電できるマグセーフ充電器が25％オフのタイムセール特価でお得に購入できるチャンスです。

Image: Amazon.co.jp

スマホの進化とともに、充電環境もアップデートが求められています。UGREENから登場した本アイテムは、その答えのひとつと言えそうです。

まず注目したいのは、最新規格「Qi2」25Wの認証を取得している点。従来のQi充電よりも効率が大幅に改善され、最大25Wの超高速ワイヤレス充電を実現し、最新モデルであるiPhone 17の充電仕様に完全対応。iPhone 17 Pro Maxを約30分で50％まで充電できます。

2-in-1設計でスマホとスマートウォッチを同時に充電可能

Image: Amazon.co.jp

さらに、この製品は2-in-1設計を採用し、2台同時充電に対応。メインのマグネット式パッドではiPhoneをピタッと吸着させて高速充電しつつ、サブの充電パットでBlootoothイヤホンを充電したり、USB-CポートでApple Watchなどのスマートウォッチを同時に充電したりできます。

また、ポータブルなキューブ型に折りたためバッグにすっぽり収まるので、旅行や出張にぴったり。

最新規格対応と2台同時同時充電の利便性を両立した「MagFlow 2-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器 25W」。iPhone 17ユーザーはもちろん、これからQi2対応デバイスを使う人にとっても、長く頼れる充電環境を整える一台になりそうです。

なお、上記の表示価格は2025年9月24日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source:Amazon.co.jp