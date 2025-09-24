人気ショップの定番秋冬のアイテムが、2025年仕様にアップデート

人気ショップやブランドには定番と呼ばれる、人気アイテムがありますよね。一見大きな変化は感じられないかもしれませんが、毎年トレンドやユーザビリティに配慮してマイナーチェンジを行っているため、定番であり続けられるのです。2025年秋冬シーズン向けに進化した定番アイテムをお届け！

【パリゴ】ファスナー位置が進化！ ファーを組み合わせた【ハイク】のジャケット

「FAUX SHEARLING TYPE MA1JACKET」各\91,300【ハイク】

MA-1から着想を得たビッグシルエットの【ハイク】のジャケット。着用時に程よい存在感を演出する、肩の落ち感やゆったりとしたシルエットを袖はナイロンツイル、身頃はポリエステルファーを組み合わせた異素材コンビで表現しています。従来斜めに入っていたフロントファスナーが新モデルはセンターに。中綿入りで保温性に優れ、カジュアルからモードまで幅広くコーディネートできます。

【シップス】リバーシブルのボアブルゾンから汎用性の高いベストが登場

「ボア フリース リバーシブル ベスト」\19,800

柔らかく暖かな肌触りのフリースとボアのボンディング素材で、フリース面とボア面でそれぞれ異なる表情を楽しめるリバーシブルのボアブルゾンから新登場したベスト。アームホールを大きめに設定しているので、ボリュームのあるインナーを合わせてもかさばらず、ボタンホール開きなので、ストレスフリーに着脱ができます。両面にポケットが付いているのも嬉しいポイント。手洗い可能。

【センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ】洗練スタンドカラーロングコートに新色リリース！

「スタンドカラーロングコート」各\14,300※2025年10月上旬発売予定

程よい厚みと起毛感のある素材で、ミモレ丈でも軽くて温かな「スタンドカラーロングコート」。大きめのスタンドカラーで小顔効果も期待でき、ゆったりとしたシルエットで、厚手のニットの上からでも楽に着用でき、寒い季節に重宝すること間違いなし。昨年も好評を得たコートが、新色を加えて今年も登場します。

【シップス】人気の「ミニ キューブ トート」に毛足の長めのボアが仲間入り

「ボア キューブ トート」各\12,650

iPad Miniが入るサイズ感、印象的なバックル、カジュアルにもきれいめスタイルにも合わせやすい「ミニ キューブ トート」に、秋冬らしいボア素材が仲間入り。インナーの巾着は取り外しが可能で、機能性も抜群です。

2025年秋冬仕様にアップデートした定番品で、定番であり続ける所以を感じてみては。

※価格はすべて税込みです