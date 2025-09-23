「和kitchen かんな」の店長が独立。センスあふれる創作かき氷から目が離せない！（東京・飯田橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、飯田橋にオープンしたかき氷店。夜まで営業しているのでカフェタイムはもちろん、〆氷にもおすすめです！

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

氷紋tocage（東京・飯田橋）

2025年7月19日、飯田橋駅「B4b」出口から徒歩約3分の軽子坂沿いに、かき氷店「氷紋tocage」がオープンしました。

店主・石井氏 出典：datan120さん

店主の石井雄氏は「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」に5度選出されている「和kitchen かんな」にて店長を7年務めた後、独立。新たに自分のブランドを一から作りたいとの思いから、お店をオープンさせます。

海外の人にも日本の食文化のひとつである「かき氷」の楽しさや奥深さといった魅力をもっと体験してほしいと考え、出店先はアクセスしやすいターミナル駅近くに決めたのだそう。

「苔玉 -こけだま-」 出典：深夜のしんやさん

店内で使用する氷は、信州の深層水から作られる純氷。不純物が少なく、溶けにくい純氷は、氷自体の温度を上げて削ることができるので頭がキーンと痛くなりにくいのが特徴です。

かき氷は、定番メニューと季節限定メニューが用意されています。

おすすめの定番スペシャルメニュー「苔玉 -こけだま-」1,700円は、日本の抹茶を使用して盆栽のような趣のある苔玉を模したかき氷。抹茶シロップの上から抹茶マスカルポーネやミルクをかけ、抹茶スポンジクラムを添えています。内部には、ショコラムースと炭クランブルを仕込んでいて、味、食感ともに最後まで飽きずに食べられるのが魅力。

「ばらちらしかき氷」 出典：matt69さん

もうひとつのおすすめの定番スペシャルメニューである「ばらちらしかき氷」2,300円は、本物のばらちらしと見紛うほど圧巻のビジュアル。ネタは、マグロ（林檎の赤ワイン煮）、鯛（ライチゼリー）、ウニ（マンゴームース）、いか（プラムシード）、たくあん（ジャックフルーツ）、イクラ（紅茶ボール）、ガリ（チーズ）をトッピング。シャリに見立てたかき氷は、ミルク、ヨーグルト、狭山茶、マスカットティーから選べます。旬の素材を使用するため、季節によってネタやシャリが変わるのもこの上ない楽しさ。

メニューには、甘くない食事系かき氷が並ぶことも。甘いものが苦手な人や小腹が減ったときに、ぜひチェックしてみてくださいね。

季節限定「トウモロコシの南米風」2,300円 出典：あいっこ♡さん

かき氷というと夏の印象がありますが、実は冬場が一番おいしいとか。湿気も少ないので溶けづらく、最後までおいしく食べられるのだそうです。秋から冬にかけて、芋や栗、南瓜などの魅力的な食材やハロウィン、クリスマスを意識した見た目も華やかなかき氷が続々登場予定とのこと。今から楽しみですね！

ガラス張りで開放的な店内 写真：お店から

座席は、カウンター9席とテーブル4席。オープンキッチンになっているので、氷を削るところからトッピングまでを見られるライブ感はたまりません。

「かき氷を食べて心も明るくなってもらいたい」と石井氏。ガラス張りの入り口や鮮やかな色調でまとめた内装など、店内も爽やかで開放的な雰囲気です。

第4次かき氷ブームといわれる現在。さらに、界隈を盛り上げてしまいそうな独創的かき氷が楽しめる実力折り紙付きの新店。一年中、通い詰めたくなってしまう予感です！



食べログレビュアーのコメント

「八女抹茶 クリームぜんざい」1,500円 出典：特盛ヒロシさん

『私は、八女抹茶のクリームぜんざい（1,500円）を注文しました。

店主は、優しい感じの雰囲気と接客！ちょっと冗談も軽く言うイケメン！人気店あるある！

味は ……

ふわふわ！冷たく感じない旨さ！上品な抹茶！さすが、八女抹茶です。その上品さある抹茶の旨みとクリームまたマッチし、おいしい！あずきがまた甘すぎず、絶妙で、ふわふわな氷と抹茶とかなり合い、ススムススム！さすが、人気店出身のかき氷！冬でも食べれそうな感じ！

美味しかったです。

今後、予約で、埋まりそうなお店です。

早めにまた、お伺い致します』（特盛ヒロシさん）

季節限定「メロンのホールケーキ」 出典：魚介だしさん

『1杯目のばらちらしには、前日で完売したトウモロコシの具材をサービスしていただきました。寿司桶に大胆に盛り付けられたかき氷がドーーン!! 桶と合わせた木製のスプーンも雰囲気あってなんか良いですね。そして見た目がリアルなので脳みそがバグりますw 季節によってネタが変わるそうで、ベースも選択できるのでが展開広がりますね!!

ふわっふわで羽のようで氷が美味しい〜! なんのネタなのを探りながらいただくのが楽しかったです。ガリに見立てたチーズが塩味が良い塩梅でとても好みでした。

続いて、メロンのホールケーキ。

あららららーーと嬉しくなるケーキ仕立ての美しいかき氷!! どこから食べたら良いのか迷いますね。ケーキのように中の層もメロンゼリーが入っていてリッチな仕上がりで、スポンジ部分を氷にしてたという表現が正しいのか、こちらもリアルなケーキのようでした。スポンジ生地がかき氷になるので罪悪感はナシです(そう思いたい)w

氷が軽やかでとにかく氷が美味しく感じました。季節メニューと定番メニューがあるので、定期的に通いたいですね』（魚介だしさん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆氷紋tocage住所 : 東京都新宿区神楽坂3-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

文：斎藤亜希

