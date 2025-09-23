累計15万部突破・絵本シリーズ『ふわふわことばでなかよくなるほん』シナモンたちと笑顔になろう♪
サンリオキャラクターの大人気絵本シリーズに『ふわふわことばでなかよくなるほん』が新登場！ シナモンたちのニコニコ笑顔が見られる癒しの一冊をどうぞ。
☆可愛いサンリオキャラたちと「ことば」を学べる一冊をチェック！（写真7点）＞＞＞
「おしえて！サンリオキャラクターズ」は、お子さまが未来をよりよく生きるために、幼児期から身につけておきたい知識を、サンリオキャラクターズと一緒に学ぶ絵本シリーズ。今回新発売の「ことば」絵本のほか、プライベートパーツなどの体の防犯を扱った「あなたのからだをだいじにするほん」や、「うれしい」「おこる」「かなしい」「こわい」の幼少期に理解が深まる4つの基本感情を扱った「いろんなきもち」など、テーマはさまざま。大切だけど、どう伝えたらよいかに悩むテーマを、サンリオキャラクターズの世界観で、やさしく、わかりやすく伝えてくれます。
このたび、シナモン、クロミ、マイメロディ、プリン、キティと一緒に考える『ふわふわことばでなかよくなるほん』が新登場。
言われた人が嬉しくなる「ふわふわことば」を使って、みんなをニコニコ笑顔にしてみませんか？
本書は、シナモン、ポムポムプリン、クロミ、マイメロディ、ハローキティと一緒に、言われた人がうれしくなる「ふわふわことば」と、悲しくなる「ちくちくことば」の違いを考える本。
もしもシナモンからお菓子をもらったら、プリンがあなたと仲良くなりたそうにしていたら、クロミが転んでしまったら……あなたはどんな言葉をかけるかな？ それぞれがよろこびそうな言葉を考えて、みんなをニコニコ笑顔にしちゃおう！
自分ごととして考えることで、単なるふわふわ言葉とちくちく言葉の○×だけでなく、一人ひとりが良いと思うふわふわ言葉を引き出したり、実際の生活の中で出会う場面がたくさん出てくるので、毎日の言葉づかいを学べる、大人から子どもまで親しめる絵本に仕上がっています。
毎日を楽しく過ごすための言葉づかいのヒントがぎゅっと詰まった、プレゼントにもおすすめの一冊です。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L 663035
