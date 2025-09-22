主演：宇垣美里 × 共演：山中柔太朗木ドラ24「できても、できなくても」樋口日奈・古屋呂敏・水崎綾女などレギュラーキャスト7名を解禁！＼宇垣美里＆山中柔太朗 場面写真を初公開／

テレ東では10月9日(木)から、木ドラ24「できても、できなくても」(毎週木曜深夜24時30分～)を放送します。

業界最大級の電子コミック配信サイト【コミックシーモア】とのドラマ制作プロジェクト第２弾として“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描く朝日奈ミカによる電子漫画「できても、できなくても」(シーモアコミックス)を実写ドラマ化！

自分より他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠(32)は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏に振られ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男性・月留真央(26)と出会う。

主人公・桃生翠を宇垣美里、月留真央を山中柔太朗が演じることは既報の通りですが…この度、新たに7名のレギュラーキャストを解禁いたしました！

翠と同じ建設会社で働く後輩・滝沢美咲役に、「初恋不倫～この恋を初恋と呼んでいいですか～」(BSテレ東)主演や「トーキョーカモフラージュアワー」(ABC)、劇団☆新感線いのうえ歌舞伎「紅鬼物語」など、ドラマや舞台で活躍中の樋口日奈。広瀬設計事務所を経営する一級建築士・広瀬高臣役に、「VIVANT」(TBS)、「恋をするなら二度目が上等」(MBS) 、今夜最終回を迎える「レプリカ 元妻の復讐」(テレ東)など出演する傍らフォトグラファーや映像クリエーターとしても活動する古屋呂敏。翠の親友で真央の従姉妹・桂川エリカ役に、配信ドラマ「今際の国のアリス」(Netflix)、「肝臓を奪われた妻」(日本テレビ)などの話題作に出演する水崎綾女。翠の元・婚約者で日向井建設の跡取り息子・日向井聡役に、「ソロ活女子のススメ」(テレ東)シリーズのレギュラーや、「能面検事」(テレ東)、連続テレビ小説「らんまん」、「ひよっこ」(NHK)、などジャンルを問わず数多くの作品に出演する渋谷謙人。翠の妹・井岡琳役に、映画「いのちスケッチ」出演後、「ビリオン×スクール」(フジテレビ)や「おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！」シリーズなど話題作への出演が続く大原梓。真央と同じidea建築事務所で働く水乃菜々役に、ファッションブランドのプロデュースを手掛ける傍ら「あなたは私におとされたい」(MBS)で主演を務めるなど今大注目の鶴嶋乃愛。同じくidea建築事務所で働く松原傑役に、演劇ユニット「ダウ90000」のメンバーとして活動しており、単独での俳優デビューとなった「警視庁アウトサイダー」(テレビ朝日)では、第1話のゲストとして重要な役どころを演じ、今大注目の上原佑太。

≪キャストコメント≫

■滝沢美咲(たきざわ・みさき)役 ／ 樋口日奈

翠と同じ建設会社で働く後輩。

翠の幸せをよく思わず、何かと邪魔してくる。

【コメント】

滝沢の発する言葉一つ一つが強烈すぎて、原作と脚本を拝見した時かなりの衝撃を受けました。

滝沢とても毒々しいです。普通では考えられないような発言や行動をします。でもそんな滝沢もそこに至るまでの描かれていない背景や体験がきっとあって、私が一番滝沢を理解して、寄り添ってあげなければという気持ちが撮影を重ねるにつれ強まっています。この作品を通して、「普通とは当たり前とは何か」ということを考える際、みなさんの頭の中に少しだけ滝沢視点も加えていただけるよう心を込めて演じたいです。宇垣さん演じる翠とのシーンは常に殺伐としていますが、現場ではとても穏やかに、仲良く演らせていただいております！

■広瀬高臣(ひろせ・たかおみ)役 ／ 古屋呂敏

広瀬設計事務所を経営し、華々しい実績が多い一級建築士。

【コメント】

広瀬高臣役を演じます古屋呂敏です。

原作を拝読し、誰もが他人と比べて自分を責めてしまう瞬間があると感じました。価値観や背景の違いがある中で、合う合わないが存在するのは自然なこと。このドラマを通じて、人と違うことは悪い事ではなく、完璧でなくてもいいと思えるきっかけになれば嬉しいです。

■桂川エリカ(かつらがわ・えりか)役 ／ 水崎綾女

翠の親友であり、月留真央の従妹。

翠・真央のよき理解者。

【コメント】

私自身AMHという数字が低く、将来的に子供が授かれないかもしれない…そんな想いから30歳の時に卵子凍結をしました。欲しいからとすぐ出来るものでもなく、奇跡の連続で産まれてくる大切ないのち。主人公・翠の気持ちが痛いほどに分かります。その頃から作品のタイトルにあるように「できても、できなくても」と考えるように。この作品が女性の心を軽くするきっかけになればと思っています。

■日向井聡(ひむかい・さとし)役 ／ 渋谷謙人

日向井建設の跡取り息子で翠の元・婚約者。

親や周囲の意見に流されやすい一面が。

【コメント】

日向井聡役を演じます、渋谷謙人です。

衣装合わせからとても雰囲気が良く、その時に監督からいただいた日向井を表現する「とんちきドライブ」という言葉をヒントに撮影初日からアクセル全開で挑みました。漫画原作から実写になることの面白さを肌で感じながら、ドラマが生き生きと立ち上がるように1シーン1シーン悔いのないよう、みんなで撮影しております。観てくださる視聴者の方はもちろん、現場にいるスタッフさんや共演者に楽しんでいただきたく全力で演じております。ちなみに現場ではボラ男と呼ばれております。なぜかは…放送を観れば分かるかも！？放送をお楽しみに！

■井岡琳(いおか・りん)役 ／ 大原梓

翠の妹。妊娠を機に結婚。

翠を心配しながらも温かく見守っている。

【コメント】

桃⽣翠の妹･井岡琳を演じさせていただきます、大原梓です。

宇垣さんとは以前、別の作品で共演させていただいたこともあり、今回は姉妹役としてご一緒できることをとても嬉しく思います。そして、唯一の家族だからこそお互いを思い合う気持ちから生まれる出来事を、最後まで丁寧に描いていけたらと思っております。よろしくお願いいたします！

■水乃菜々(みずの・なな)役 ／ 鶴嶋乃愛

idea建築事務所で働いており、真央や松原のサポートをする場面も。

【コメント】

水乃菜々役を務めさせていただきます、鶴嶋乃愛でございます。

まず原作、脚本共に読ませていただき、登場人物それぞれの女性達に正義や願望が存在しているという事を強く感じました。その中でも水乃ちゃんの真っ直ぐさを一つ一つの行動や言動を素直に演じていきたいなと思っております。素晴らしいキャスト、スタッフの皆様とご一緒できる幸せを噛み締めて水乃菜々として精一杯生きて参ります！

■松原傑(まつばら・すぐる)役 ／ 上原佑太

idea建築事務所で働いており、事務所のムードメーカー的な存在。

【コメント】

連ドラでレギュラーをやらせていただくのが今回初めてで、お話をいただいた時はめちゃくちゃ嬉しくて大変舞い上がったのですが、撮影日が迫るにつれて「初めて」ということに対してそわそわもし始めています！共演する方々も初めましての方々なので、まずは共演者の方々と打ち解けられることをモットーにやっていけたら良いなと思っています！原作の松原さんを観ていて「めっちゃ良い奴だな」と思ったので、自分も「めっちゃ良い奴だな」と思っていただけるように、皆さんに楽しんでもらえるように頑張ります！よろしくお願いします！

≪第1話 (10月9日放送回)≫

建設会社で働く桃生翠(宇垣美里)は、付き合って7年になる日向井聡(渋谷謙人)との婚約を聡の親に認めてもらうためブライダルチェックを受ける。しかし、不妊症が発覚したことで聡に振られ、職場も退職することに…。同僚や後輩からの心ない言葉に深く傷つき、心身ともにボロボロの翠。送別会の帰り道、男にナンパされているところを月留真央(山中柔太朗)に助けられる。自暴自棄になった翠は真央にある提案をする…！

©「できても、できなくても」製作委員会

≪番組概要≫

【タイトル】木ドラ24「できても、できなくても」

【放送日時】2025年10月9日スタート 毎週木曜深夜24時30分～25時00分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道

TVQ九州放送：毎週木曜深夜25時30分～26時00分

【BSテレ東】2025年10月12日スタート 毎週日曜深夜24時～24時30分

【配信】広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いいたします！★

▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/series/srgqjebntt

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】『できても、できなくても』 ／ 朝日奈ミカ(シーモアコミックス)

コミックシーモア 作品ページ：https://www.cmoa.jp/title/225860/

――――――――――――

<キャンペーン期間>

2025年9月12日(金)09:00～2025年12月18日(木)23:59

※本キャンペーンの内容及び期間については変更する可能性があります｡

<キャンペーン内容>

『できても､できなくても』

マイクロ版:1～8巻無料＋9～11巻まで50%OFF

描き下ろしおまけ付き特装版:1巻無料＋2巻立読み増量

<キャンペーンページ>

https://www.cmoa.jp/special/feature/250912_dekideki/

【主演】宇垣美里

【共演】山中柔太朗、樋口日奈、大原梓、鶴嶋乃愛、上原佑太、渋谷謙人 / 古屋呂敏、水崎綾女

【監督】高橋名月、富田未来

【脚本】加藤綾子、松下沙彩、中西秋

【音楽】鈴木ヤスヨシ

【プロデューサー】吉川肇(テレビ東京)、古林都子(The icon)

【特別協力】コミックシーモア

【製作著作】「できても、できなくても」製作委員会

【制作】テレビ東京 ／ The icon

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/dekideki/

【公式SNS】X ・ Instagram ／ @tx_dekideki

▼公式ハッシュタグ：＃ドラマできでき