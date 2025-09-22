総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（8月・マッキー牧元）
グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開！
今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載！
美食を求め全国を巡るマッキーさんの8月の「食スケジュール」を大公開！
8/1 夜「sanka」（東京・中野）
2025年7月27日開店。仏名店で修行したシェフによる、香りがテーマの料理。
＜店舗情報＞
◆sanka
住所 : 東京都中野区中野3‐34‐24 千野ビル 1F
TEL : 未開通
8/2 昼「目白 旬香亭 丸の内店」（東京・二重橋前）
目白「旬香亭」の支店。味は同レベルで少し安価。
＜店舗情報＞
◆目白 旬香亭 丸の内店
住所 : 東京都千代田区丸の内3-2-3 二重橋スクエア B1F
TEL : 050-5593-8618
8/4 夜「炭火焼 ゆうじ」（東京・渋谷）
言わずと知れた焼肉の名店。
＜店舗情報＞
◆炭火焼 ゆうじ
住所 : 東京都渋谷区宇田川町11-1 松沼ビル １Ｆ
TEL : 03-3464-6448
8/5 昼「味の店ポゥンポゥン」（東京・新井薬師前）
町中華なのだがミャンマー料理もあるのが不思議。
＜店舗情報＞
◆味の店ポゥンポゥン
住所 : 東京都中野区上高田3-19-12 わらしべいビル1 2F
TEL : 未開通
8/5 夜「Le Jardin de Kamo」（東京・水天宮前）
開店1年の、夫婦でやられる南仏料理。かの地のエスプリが香る素晴らしき料理。
＜店舗情報＞
◆Le Jardin de Kamo
住所 : 東京都中央区日本橋箱崎町8-6 ルミネ日本橋第二 1F
TEL : 不明の為情報お待ちしております
8/6 昼「松屋」（東京・東中野）
優れた町そば屋。
＜店舗情報＞
◆松屋
住所 : 東京都中野区上高田1-34-1
TEL : 03-3371-8820
8/6 夜「大人の町中華 灯」（東京・八丁堀）
店主のワンオペだが、料理は町中華ではなく本格的。
＜店舗情報＞
◆大人の町中華 灯
住所 : 東京都中央区湊1-1-15 ポートサイドビル 1Ｆ
TEL : 080-7999-5043
8/7 昼「虎ノ門 大坂屋 砂場」（東京・虎ノ門）
老舗そば屋で「じゅんさいそば」をいただく。
＜店舗情報＞
◆虎ノ門 大坂屋 砂場
住所 : 東京都港区虎ノ門1-10-6
TEL : 03-3501-9661
8/7 昼「つくし」（東京・虎ノ門）
割烹の焼き魚定食ランチ。
＜店舗情報＞
◆つくし
住所 : 東京都港区西新橋1-24-16 平和ビル2Ｆ
TEL : 03-6681-0705
8/7 夜「jiü」（東京・門前仲町）
「渡辺料理店」が始めた薪火焼フレンチ。
＜店舗情報＞
◆jiü
住所 : 東京都江東区富岡1-1-3
TEL : 不明の為情報お待ちしております
8/8 夜「柚木元」（長野）
飯田市及び南信州の夏の恵みを存分に味わえる。
＜店舗情報＞
◆柚木元
住所 : 長野県飯田市東和町2-43-1
TEL : 0265-23-5210
8/9 昼「カフェ&ダイニング フェルマータ」（長野）
軽井沢駅直結のカフェでビーフカレー。
＜店舗情報＞
◆カフェ&ダイニング フェルマータ
住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-1186 さわやかハット 3F
TEL : 0267-42-0860
8/12 夜「純麦」（東京・虎ノ門ヒルズ）
住所非公開の人気ラーメン屋と人気かき氷店による虎ノ門ヒルズでのポップアップ。
＜店舗情報＞
◆純麦
住所 : 東京都品川区
TEL : 不明の為情報お待ちしております
8/13 昼「千葉屋」（東京・浅草）
大学芋一筋の人気店。
＜店舗情報＞
◆千葉屋
住所 : 東京都台東区浅草3-9-10
TEL : 03-3872-2302
8/13 昼「あき山」（東京・浅草）
老夫婦で営む優秀なとんかつ屋。
＜店舗情報＞
◆あき山
住所 : 東京都台東区浅草2-12-6 マルキンビル 1F
TEL : 03-3847-8441
月後半も食巡りが止まらない！
8/18 昼「懐石 辻留」（東京・赤坂見附）
特別な精進料理コースをいただく。
＜店舗情報＞
◆懐石 辻留
住所 : 東京都港区元赤坂1-5-8 虎屋第２ビル B1F
TEL : 03-3403-3984
8/18 夜「ボッテゴン」（愛知）
「サカエヤ」「サスエ前田魚店」「フジタ水産」の優れた食材を扱う店。
＜店舗情報＞
◆ボッテゴン
住所 : 愛知県名古屋市東区泉2-21-3 司ビル 1F
TEL : 050-5593-7568
8/19 昼「焼肉ホルモンあさひ」（愛知）
ジビーフのキーマカレーがおいしい。
＜店舗情報＞
◆焼肉ホルモンあさひ
住所 : 愛知県名古屋市東区泉1-17-15 T.Yビル 1F
TEL : 050-5594-3404
8/19 夜「日本橋 川口」（東京・新日本橋）
「すきやばし 次郎」出身。江戸料理にちなんだつまみも素晴らしい。
＜店舗情報＞
◆日本橋 川口
住所 : 東京都中央区日本橋本町4-5-13 SG日本橋本町ビル1F
TEL : 不明の為情報お待ちしております
8/20 昼「やえかつ」（沖縄）
沖縄県産の豚を使ったとんかつの新店。
＜店舗情報＞
◆やえかつ
住所 : 沖縄県石垣市大川5 730 COURT NORTH 1F
TEL : 050-5456-9228
8/20 昼「あむりたの庭、そして音楽」（沖縄）
ハーブティーやパスタがおいしいカフェ。
＜店舗情報＞
◆あむりたの庭、そして音楽
住所 : 沖縄県石垣市大川 282 櫻花ビル1階南側
TEL : 0980-87-7867
8/20 昼「Hinata cafe ishigaki」（沖縄）
紫芋のモンブランかき氷が素晴らしい。
＜店舗情報＞
◆Hinata cafe ishigaki
住所 : 沖縄県石垣市字大川270-3
TEL : 050-3145-0908
8/21 昼「DepTH brianza」（東京・六本木一丁目）
定例会。奥野シェフのアイディアが素晴らしい。
＜店舗情報＞
◆DepTH brianza
住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2F
TEL : 050-5590-9819
8/21 夜「浜作 新本店」（京都）
夏の同店は、牡丹鱧椀、鱧の落とし、カレイの造り、素麺など、他店にはない技に唸る。
＜店舗情報＞
◆浜作 新本店
住所 : 京都府京都市中京区新町通六角下ル六角町360
TEL : 075-561-0330
8/22 夜「鳥嵩」（長野）
「情熱大陸」で紹介された研究熱心な店主が営む焼鳥店。
＜店舗情報＞
◆鳥嵩
住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉628-5
TEL : 050-5595-4854
8/23 昼「織田薪軽井沢はなれ」（長野）
宮崎県の名店「釜揚げうどん 織田薪 本店」が軽井沢に。
＜店舗情報＞
◆織田薪軽井沢はなれ
住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉3479-1
TEL : 070-2262-2353
8/23 夜「榮林 軽井沢店」（長野）
長く軽井沢で営む、中華の名店「榮林 神楽坂店」の支店。
＜店舗情報＞
◆榮林 軽井沢店
住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-3
TEL : 0267-42-0196
8/25 昼「食事と喫茶 ひといき」（長野）
老舗「菊水」で修業をしたシェフが開いた名洋食店で「牛ホホ肉のシチュー」を。
＜店舗情報＞
◆食事と喫茶 ひといき
住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2475-3
TEL : 0267-46-8863
8/26 夜「和楽惣」（東京・広尾）
店主のワンオペながら、変幻自在の料理を多数出す。
＜店舗情報＞
◆和楽惣
住所 : 東京都港区南麻布5-1-1 プラザケイ １Ｆ
TEL : 03-3445-0550
8/26 夜「琉球チャイニーズ TAMA」（東京・渋谷）
「琉球チャイニーズ TAMA」で軽く飲む。
＜店舗情報＞
◆琉球チャイニーズ TAMA
住所 : 東京都渋谷区渋谷2-3-2
TEL : 03-3486-5577
8/27 昼「虎景軒」（東京・六本木一丁目）
「ジャヌ東京」に入る高級中華店で、特別町中華のコースを。
＜店舗情報＞
◆虎景軒
住所 : 東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京 5F
TEL : 050-1809-5550
8/27 夜「蓮華」（東京・渋谷）
「礼華」でシェフを長年務めた後藤氏の独立店。新たなアイディアで提供する料理が面白い。
＜店舗情報＞
◆蓮華
住所 : 東京都渋谷区桜丘町29-22 夢玄坂 102
TEL : 050-5596-2760
8/28 昼「フォーシーズン」（東京・築地）
喫茶店。スパゲッティのメニューが豊富。
＜店舗情報＞
◆フォーシーズン
住所 : 東京都中央区築地4-14-18 2F
TEL : 03-3545-9494
8/28 夜「神の戸」（東京・乃木坂）
希少な但馬玄を使った超高級焼肉店。
＜店舗情報＞
◆神の戸
住所 : 東京都港区西麻布1-4-44 シグマ西麻布ＩＩ 2F
TEL : 050-5456-8268
8/29 昼「神田まつや 本店」（東京・淡路町）
老舗そば屋で「手延べひやむぎ」や「すだちかけ」などの夏メニューをいただく。
＜店舗情報＞
◆神田まつや 本店
住所 : 東京都千代田区神田須田町1-13
TEL : 03-3251-1556
8/29 夜「蟹王府」（東京・三越前）
「蟹王府」の高級紹興酒「慢宋」のペアリングディナー。
＜店舗情報＞
◆蟹王府
住所 : 東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井二号館 1F
TEL : 050-5869-8682
8/30 夜「猿の盃」（福井）
福井市内で人気の居酒屋。メニューの数が多く、料理の質が高い。
＜店舗情報＞
◆猿の盃
住所 : 福井県福井市順化2-21-1
TEL : 0776-29-7205
8/31 昼「魚廣 くるふ店」（福井）
福井駅直結のカジュアル寿司屋。
＜店舗情報＞
◆魚廣 くるふ店
住所 : 福井県福井市中央1-1-25 くるふ福井駅
TEL : 0776-37-3153
マッキー牧元さんの2025年8月の食費の合計は……？
食費はなんと「499,371円」！
月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに！
教えてくれた人
マッキー牧元
株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付け役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。
文：マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真：マッキー牧元