総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（8月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開！

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載！

美食を求め全国を巡るマッキーさんの8月の「食スケジュール」を大公開！

8/1 夜「sanka」（東京・中野）

2025年7月27日開店。仏名店で修行したシェフによる、香りがテーマの料理。

sanka

8/2 昼「目白 旬香亭 丸の内店」（東京・二重橋前）

＜店舗情報＞◆sanka住所 : 東京都中野区中野3‐34‐24 千野ビル 1FTEL : 未開通

目白「旬香亭」の支店。味は同レベルで少し安価。

目白 旬香亭 丸の内店 写真：お店から

8/4 夜「炭火焼 ゆうじ」（東京・渋谷）

＜店舗情報＞◆目白 旬香亭 丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内3-2-3 二重橋スクエア B1FTEL : 050-5593-8618

言わずと知れた焼肉の名店。

炭火焼 ゆうじ

8/5 昼「味の店ポゥンポゥン」（東京・新井薬師前）

＜店舗情報＞◆炭火焼 ゆうじ住所 : 東京都渋谷区宇田川町11-1 松沼ビル １ＦTEL : 03-3464-6448

町中華なのだがミャンマー料理もあるのが不思議。

味の店ポゥンポゥン 出典：かたこり69さん

8/5 夜「Le Jardin de Kamo」（東京・水天宮前）

＜店舗情報＞◆味の店ポゥンポゥン住所 : 東京都中野区上高田3-19-12 わらしべいビル1 2FTEL : 未開通

開店1年の、夫婦でやられる南仏料理。かの地のエスプリが香る素晴らしき料理。

Le Jardin de Kamo

8/6 昼「松屋」（東京・東中野）

＜店舗情報＞◆Le Jardin de Kamo住所 : 東京都中央区日本橋箱崎町8-6 ルミネ日本橋第二 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

優れた町そば屋。

松屋

8/6 夜「大人の町中華 灯」（東京・八丁堀）

＜店舗情報＞◆松屋住所 : 東京都中野区上高田1-34-1TEL : 03-3371-8820

店主のワンオペだが、料理は町中華ではなく本格的。

大人の町中華 灯

8/7 昼「虎ノ門 大坂屋 砂場」（東京・虎ノ門）

＜店舗情報＞◆大人の町中華 灯住所 : 東京都中央区湊1-1-15 ポートサイドビル 1ＦTEL : 080-7999-5043

老舗そば屋で「じゅんさいそば」をいただく。

虎ノ門 大坂屋 砂場 出典：オールバックGOGOGOさん

8/7 昼「つくし」（東京・虎ノ門）

＜店舗情報＞◆虎ノ門 大坂屋 砂場住所 : 東京都港区虎ノ門1-10-6TEL : 03-3501-9661

割烹の焼き魚定食ランチ。

つくし 出典：15725587745さん

8/7 夜「jiü」（東京・門前仲町）

＜店舗情報＞◆つくし住所 : 東京都港区西新橋1-24-16 平和ビル2ＦTEL : 03-6681-0705

「渡辺料理店」が始めた薪火焼フレンチ。

jiü

8/8 夜「柚木元」（長野）

＜店舗情報＞◆jiü住所 : 東京都江東区富岡1-1-3TEL : 不明の為情報お待ちしております

飯田市及び南信州の夏の恵みを存分に味わえる。

柚木元

8/9 昼「カフェ&ダイニング フェルマータ」（長野）

＜店舗情報＞◆柚木元住所 : 長野県飯田市東和町2-43-1TEL : 0265-23-5210

軽井沢駅直結のカフェでビーフカレー。

カフェ&ダイニング フェルマータ 写真：お店から

8/12 夜「純麦」（東京・虎ノ門ヒルズ）

＜店舗情報＞◆カフェ&ダイニング フェルマータ住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-1186 さわやかハット 3FTEL : 0267-42-0860

住所非公開の人気ラーメン屋と人気かき氷店による虎ノ門ヒルズでのポップアップ。

純麦

8/13 昼「千葉屋」（東京・浅草）

＜店舗情報＞◆純麦住所 : 東京都品川区TEL : 不明の為情報お待ちしております

大学芋一筋の人気店。

千葉屋 出典：暴食中年団さん

8/13 昼「あき山」（東京・浅草）

＜店舗情報＞◆千葉屋住所 : 東京都台東区浅草3-9-10TEL : 03-3872-2302

老夫婦で営む優秀なとんかつ屋。

あき山

月後半も食巡りが止まらない！

8/18 昼「懐石 辻留」（東京・赤坂見附）

＜店舗情報＞◆あき山住所 : 東京都台東区浅草2-12-6 マルキンビル 1FTEL : 03-3847-8441

特別な精進料理コースをいただく。

懐石 辻留

8/18 夜「ボッテゴン」（愛知）

＜店舗情報＞◆懐石 辻留住所 : 東京都港区元赤坂1-5-8 虎屋第２ビル B1FTEL : 03-3403-3984

「サカエヤ」「サスエ前田魚店」「フジタ水産」の優れた食材を扱う店。

ボッテゴン

8/19 昼「焼肉ホルモンあさひ」（愛知）

＜店舗情報＞◆ボッテゴン住所 : 愛知県名古屋市東区泉2-21-3 司ビル 1FTEL : 050-5593-7568

ジビーフのキーマカレーがおいしい。

焼肉ホルモンあさひ

8/19 夜「日本橋 川口」（東京・新日本橋）

＜店舗情報＞◆焼肉ホルモンあさひ住所 : 愛知県名古屋市東区泉1-17-15 T.Yビル 1FTEL : 050-5594-3404

「すきやばし 次郎」出身。江戸料理にちなんだつまみも素晴らしい。

日本橋 川口

8/20 昼「やえかつ」（沖縄）

＜店舗情報＞◆日本橋 川口住所 : 東京都中央区日本橋本町4-5-13 SG日本橋本町ビル1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

沖縄県産の豚を使ったとんかつの新店。

やえかつ

8/20 昼「あむりたの庭、そして音楽」（沖縄）

＜店舗情報＞◆やえかつ住所 : 沖縄県石垣市大川5 730 COURT NORTH 1FTEL : 050-5456-9228

ハーブティーやパスタがおいしいカフェ。

あむりたの庭、そして音楽

8/20 昼「Hinata cafe ishigaki」（沖縄）

＜店舗情報＞◆あむりたの庭、そして音楽住所 : 沖縄県石垣市大川 282 櫻花ビル1階南側TEL : 0980-87-7867

紫芋のモンブランかき氷が素晴らしい。

Hinata cafe ishigaki

8/21 昼「DepTH brianza」（東京・六本木一丁目）

＜店舗情報＞◆Hinata cafe ishigaki住所 : 沖縄県石垣市字大川270-3TEL : 050-3145-0908

定例会。奥野シェフのアイディアが素晴らしい。

DepTH brianza 写真：お店から

8/21 夜「浜作 新本店」（京都）

＜店舗情報＞◆DepTH brianza住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2FTEL : 050-5590-9819

夏の同店は、牡丹鱧椀、鱧の落とし、カレイの造り、素麺など、他店にはない技に唸る。

浜作 新本店 出典：ガゴさん

8/22 夜「鳥嵩」（長野）

＜店舗情報＞◆浜作 新本店住所 : 京都府京都市中京区新町通六角下ル六角町360TEL : 075-561-0330

「情熱大陸」で紹介された研究熱心な店主が営む焼鳥店。

鳥嵩

8/23 昼「織田薪軽井沢はなれ」（長野）

＜店舗情報＞◆鳥嵩住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉628-5TEL : 050-5595-4854

宮崎県の名店「釜揚げうどん 織田薪 本店」が軽井沢に。

織田薪軽井沢はなれ

8/23 夜「榮林 軽井沢店」（長野）

＜店舗情報＞◆織田薪軽井沢はなれ住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉3479-1TEL : 070-2262-2353

長く軽井沢で営む、中華の名店「榮林 神楽坂店」の支店。

榮林 軽井沢店

8/25 昼「食事と喫茶 ひといき」（長野）

＜店舗情報＞◆榮林 軽井沢店住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-3TEL : 0267-42-0196

老舗「菊水」で修業をしたシェフが開いた名洋食店で「牛ホホ肉のシチュー」を。

食事と喫茶 ひといき 出典：abeya848さん

8/26 夜「和楽惣」（東京・広尾）

＜店舗情報＞◆食事と喫茶 ひといき住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2475-3TEL : 0267-46-8863

店主のワンオペながら、変幻自在の料理を多数出す。

和楽惣

8/26 夜「琉球チャイニーズ TAMA」（東京・渋谷）

＜店舗情報＞◆和楽惣住所 : 東京都港区南麻布5-1-1 プラザケイ １ＦTEL : 03-3445-0550

「琉球チャイニーズ TAMA」で軽く飲む。

琉球チャイニーズ TAMA 出典：辣油は飲み物さん

8/27 昼「虎景軒」（東京・六本木一丁目）

＜店舗情報＞◆琉球チャイニーズ TAMA住所 : 東京都渋谷区渋谷2-3-2TEL : 03-3486-5577

「ジャヌ東京」に入る高級中華店で、特別町中華のコースを。

虎景軒

8/27 夜「蓮華」（東京・渋谷）

＜店舗情報＞◆虎景軒住所 : 東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京 5FTEL : 050-1809-5550

「礼華」でシェフを長年務めた後藤氏の独立店。新たなアイディアで提供する料理が面白い。

蓮華

8/28 昼「フォーシーズン」（東京・築地）

＜店舗情報＞◆蓮華住所 : 東京都渋谷区桜丘町29-22 夢玄坂 102TEL : 050-5596-2760

喫茶店。スパゲッティのメニューが豊富。

フォーシーズン

8/28 夜「神の戸」（東京・乃木坂）

＜店舗情報＞◆フォーシーズン住所 : 東京都中央区築地4-14-18 2FTEL : 03-3545-9494

希少な但馬玄を使った超高級焼肉店。

神の戸

8/29 昼「神田まつや 本店」（東京・淡路町）

＜店舗情報＞◆神の戸住所 : 東京都港区西麻布1-4-44 シグマ西麻布ＩＩ 2FTEL : 050-5456-8268

老舗そば屋で「手延べひやむぎ」や「すだちかけ」などの夏メニューをいただく。

神田まつや 本店

8/29 夜「蟹王府」（東京・三越前）

＜店舗情報＞◆神田まつや 本店住所 : 東京都千代田区神田須田町1-13TEL : 03-3251-1556

「蟹王府」の高級紹興酒「慢宋」のペアリングディナー。

蟹王府

8/30 夜「猿の盃」（福井）

＜店舗情報＞◆蟹王府住所 : 東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井二号館 1FTEL : 050-5869-8682

福井市内で人気の居酒屋。メニューの数が多く、料理の質が高い。

猿の盃

8/31 昼「魚廣 くるふ店」（福井）

＜店舗情報＞◆猿の盃住所 : 福井県福井市順化2-21-1TEL : 0776-29-7205

福井駅直結のカジュアル寿司屋。

魚廣 くるふ店

マッキー牧元さんの2025年8月の食費の合計は……？

＜店舗情報＞◆魚廣 くるふ店住所 : 福井県福井市中央1-1-25 くるふ福井駅TEL : 0776-37-3153

食費はなんと「499,371円」！

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに！

教えてくれた人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付け役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

文：マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真：マッキー牧元

