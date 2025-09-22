日清製粉ウェルナが大谷の52＆53号を祝福した

壮大な絵面となった。ドジャース・大谷翔平投手と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは22日、大谷が19日（日本時間20日）、20日（同21日）に52号＆53号を放ったことへ恒例の祝福投稿をした。

大谷は19日（同20日）のジャイアンツ戦で逆転の52号3ランを放ち、チームの3連勝に貢献。その翌日に2戦連発となる53号。本塁打数でリーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並んだ。

ウェルナは本塁打数に応じたパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像を投稿。毎回、その高さやトッピングがファンの間で話題となっている。

2本塁打が週末とあって、今回は月曜の朝から2枚のタワーの写真を一気に投稿。52号にはチョコレートクリームとチョコレート。53号には生クリームとカットしたキウイが添えられていた。「ついに本塁打数がリーグ1位に並んだそう！ 残り6試合……どこまで記録を伸ばせるかドキドキです」と綴っていた。計105枚のパンケーキが積み上がっている写真は壮観だった。

54号となれば、大谷が昨季記録したシーズン自己最多と並ぶ。果たしてどんな祝福となるのか注目されそうだ。（Full-Count編集部）