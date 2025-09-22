【とんでもスキルで異世界放浪メシ2】 放送開始日：10月7日より毎週火曜24時～ 放送局：テレ東系列6局ネット 最速配信：Prime Videoにて放送直後から

アニメ「とんでもスキルで異世界放浪メシ2」が、テレ東系列6局ネットにて10月7日24時より放送開始となる。最速配信はPrime Videoにて放送直後から実施される。

本作は江口連氏のファンタジー小説を原作としたアニメの第2期。第1期は2023年1月から3月にかけて放送された。

異世界に召喚された普通のサラリーマン・向田剛志が、固有スキルで取り寄せた現代の調味料で料理を作りながら、異世界生活を堪能していく。第2期では新たな仲間も加わり、美味しい旅がふたたび始まる。

新たな仲間となるピクシードラゴンのドラちゃん役を演じるのは、村瀬歩さん。また浪川大輔さん、斎藤志郎さん、中井和哉さんの出演も決定している。

・放送開始日：10月7日より毎週火曜24時～

・放送局：テレ東系列6局ネット

・最速配信：SVODにて10月7日より毎週火曜放送直後から

ある日突然異世界へと召喚された

普通のサラリーマン、向田剛志。

彼は固有スキル『ネットスーパー』で

取り寄せた現代の調味料で料理を作って食べて、伝説の魔獣フェル・スライムのスイと

ともに異世界生活を堪能していた。

新たな仲間も加わり、

美味しい旅が再び始まる！！

(C)江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル