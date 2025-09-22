「とんでもスキルで異世界放浪メシ2」10月7日より放送開始！ 新たな仲間が登場【#秋アニメ2025】ピクシードラゴンのドラちゃん役に村瀬歩さん
【とんでもスキルで異世界放浪メシ2】 放送開始日：10月7日より毎週火曜24時～ 放送局：テレ東系列6局ネット 最速配信：Prime Videoにて放送直後から
・放送開始日：10月7日より毎週火曜24時～
ある日突然異世界へと召喚された
彼は固有スキル『ネットスーパー』で
新たな仲間も加わり、
アニメ「とんでもスキルで異世界放浪メシ2」が、テレ東系列6局ネットにて10月7日24時より放送開始となる。最速配信はPrime Videoにて放送直後から実施される。
本作は江口連氏のファンタジー小説を原作としたアニメの第2期。第1期は2023年1月から3月にかけて放送された。
異世界に召喚された普通のサラリーマン・向田剛志が、固有スキルで取り寄せた現代の調味料で料理を作りながら、異世界生活を堪能していく。第2期では新たな仲間も加わり、美味しい旅がふたたび始まる。
新たな仲間となるピクシードラゴンのドラちゃん役を演じるのは、村瀬歩さん。また浪川大輔さん、斎藤志郎さん、中井和哉さんの出演も決定している。
「とんでもスキルで異世界放浪メシ2」詳細
・放送開始日：10月7日より毎週火曜24時～
・放送局：テレ東系列6局ネット
・最速配信：SVODにて10月7日より毎週火曜放送直後から
□「とんでもスキルで異世界放浪メシ2」の放送・配信情報ページ【『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』本PV】 【「とんでもスキルで異世界放浪メシ2」あらすじ】
ある日突然異世界へと召喚された
普通のサラリーマン、向田剛志。
彼は固有スキル『ネットスーパー』で
取り寄せた現代の調味料で料理を作って食べて、伝説の魔獣フェル・スライムのスイと
ともに異世界生活を堪能していた。
新たな仲間も加わり、
美味しい旅が再び始まる！！
(C)江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル