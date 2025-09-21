【ヴィジランテ】第2期は2026年1月放送！ 新キャラクタービジュアル公開
本日開催の「京都国際マンガ・アニメフェア2025」通称 ”京まふ” にて、メインキャストが登壇する『僕のヒーローアカデミア』京まふウルトラステージが開催。 ”ヒロアカ” 公式スピンオフ作品『ヴィジランテ』の主人公・灰廻航一を演じる梅田修一朗がサプライズ登壇し、TVアニメ第2期の放送が2026年1月より開始することが発表された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。主人公・デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
「京都国際マンガ・アニメフェア2025」通称 ”京まふ” にて、デク役 山下大輝、爆豪役 岡本信彦、死柄木役 内山昂輝という ”ヒロアカ” メインキャストが登壇する『僕のヒーローアカデミア』京まふウルトラステージが行われた。
そして、そのステージへ突如 ”ヒロアカ” 公式スピンオフ作品『ヴィジランテ』の主人公・灰廻航一を演じる梅田修一朗がサプライズ登壇。TVアニメ第2期の放送が2026年1月より開始することが発表された。
ステージ上では合わせて、メインキャラクターである灰廻航一・ポップ☆ステップ・ナックルダスターの第2期新キャラクタービジュアルが公開された。
灰廻航一役 梅田修一朗からは「いよいよ2026年1月より『ヴィジランテ』第2期スタートです！ 航一たちにまた会えるのがずっと楽しみでした。デクたちの物語はついにクライマックスを迎えますが、外伝という形で、航一たちを通してまだまだヒロアカの世界に浸ってもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします！」とのコメントが寄せられている。
ついに、10月4日（土）よりファイナルシーズンが放送開始となる『僕のヒーローアカデミア』。その直後2026年1月より第2期の放送が開始する『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。
まだまだ盛り上げを見せていく ”ヒロアカ” シリーズ作品から今後も目が離せない。
（C） 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
