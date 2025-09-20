【ゴロピカドン】レトロ感がたまらない♪ やんちゃな3つ子ちゃんポーチコレクション
懐かしのサンリオキャラクター『ゴロピカドン』がデザインされたポーチコレクションが新登場！ レトロ感がたまらない、かわいいアイテムをご紹介しよう。
1982年にサンリオからデビューした人気キャラクター『ゴロピカドン』がデザインされた、「ゴロピカドン ポーチコレクション」がカプセルトイにやってくる。
『ゴロピカドン』はカミナリの国で生まれた、雨が嫌いな、やんちゃな3つ子の兄弟。サンダースクールに通っていて、青い髪の次男・ゴロはひょうきんで食いしん坊。ピンクの髪の末っ子・ピカは甘えん坊でひっこみ思案だけど、カミナリだいこが得意で動物とお話ができちゃう！ そして長男・緑の髪のドンはまじめで几帳面。発明好きで、ノーベル賞をねらっているとのこと。※サンリオ公式サイトより。
そんな個性的な3つ子ちゃんたちがデザインされたポーチコレクションは、80年代を思わせるレトロポップなデザインが魅力的。
ラインナップは、折りたたみ傘や水筒もすっぽり入る「横長トート」と「トートバッグ」、これからの季節にぴったりな「ティッシュケースポーチ」、両面デザインにこだわった「スクエアポーチ」（全2種）の全5種。
9月中旬より順次カプセルトイ自販機に導入されていくので、ポップで懐かしいデザインの『ゴロピカドン』の世界観をたっぷり味わってみてね。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660339
