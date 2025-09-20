¡ÖµÔÂÔ¡©¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡Ä»Ò¤òÂçÀ¼¤Ç¼¸¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë16Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡ÖµÔÂÔ¡©¡×»Ò¤É¤â¤ò¼¸¤ë¸½¾ì¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë16Ëü¤¤¤¤¤Í
¤ª¤¿¤Þ🎀☺️3y ¥·¥ó¥Þ¥Þ(@Otama_Wako)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¤ï¤¬»Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤Ä¤¯¼¸¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Ì¿¤Î´í¸±¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥Ï¥Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¼þ¤ê¤Î»ëÀþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÌ¼¤¬Áö¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÇÊá¤Þ¤¨¤Æ¤«¤Êー¤ê¥¥Ä¤¯¼¸¤Ã¤¿¡£À¼¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶á¤¯¤Ë»ä¤è¤ê¾¯¤·Ç¯¾å¤½¤¦¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£
Ì¼¤µ¤óŽ¢µÔÂÔ¡©Ž£
¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ž¢µÕ¤À¤è¡£»Ò¶¡¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£Ž£
¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¼þ¤ê¤Î¾õ¶·¤âËº¤ì¤Æ¡¢¼¸¤êÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤À¤±¤òÌÜ·â¤·¤¿¤é¡¢µÔÂÔ¤È¤È¤é¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¼¸ÀÕ¤Ç¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ï¤¬»Ò¤òÉ¬»à¤Ë¼é¤ëÎ©¾ì¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌ¿¤Î¤¿¤á¤Ë¼¸¤ë¤Ã¤ÆÂç»ö¡×¡Ö¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤µ¤Î¤³¤È¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò·ç¤¤¤Æ¼¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤é¡¢É¬¤º¤ï¤¬»Ò¤ËÆÏ¤¯¤Ï¤º¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸í²ò¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¸¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
°¦Ì¼¤Î²£´é¤¬¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Û¤Ã¤Ú¡×¥Þ¥Þ¤ÎÅê¹Æ¤Ë7300¤¤¤¤¤Í
¤Ô¤£☺︎R5.9🐤(@pienpien0506)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Ï¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ô¤£☺︎R5.9🐤¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤¬¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Û¤Ã¤Ú¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Î²£´é¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¯¤ó¡×¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
©pienpien0506
Êâ¤»Ï¤á¤ÆÁ´ÂÎ¤¬¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤Þ¤À¤Þ¤À¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Û¤Ã¤Ú¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡Ä🙏
¤º¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤é¤ì¤ë¥ï
¸«»ö¤Ë¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÈ©¤¬¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤í¤±¤½¤¦¤Ê¤â¤Á¤â¤Á¤Û¤Ã¤Ú¡×¡Ö¤ªÌß¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤â¤Á¤â¤Á¤Ê¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÆÃ¸¢¡£¤º¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¸«»ö¤Ê¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Û¤Ã¤Ú¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¼ê¤Ä¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ªÊÝ°é±à»ù¤ÎÆü²Ý¤¬¿Æ»×¤¤¤¹¤®¤Æ3.9Ëü¤¤¤¤¤Í
¤³¤æ¤Ó☺︎(@koyuchibi)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¡¢»õËá¤¡¢ÃåÂØ¤¨¤Ê¤É´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë½¬´·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤³¤æ¤Ó☺︎¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈËèÆü¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¡£¥Þ¥Þ¤¬Âç½õ¤«¤ê¤Ê½¬´·¤È¤Ï¡©
©︎koyuchibi
ÊÝ°é±à¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤éÁÝ½üµ¡¤«¤±¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÄÆ¯¤¼Ô¤ä¤Ê🥹
¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÁÝ½üµ¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤ËÎå¤àÂ©»Ò¤µ¤ó¡£ÊÝ°é±à¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆ¯¤¼Ô¡×¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¹¤ò¸«¤¿¤é¡¢1Æü¤ÎÈè¤ì¤â¿á¤ÃÈô¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÝ½üµ¡¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½¬´·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤æ¤Ó¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Í·¤Ó´¶³Ð¤ÇÊÒÉÕ¤±¤äÁÝ½ü¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤â³Ú¤·¤¤½¬´·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤ï¤¤¤¤Æ¯¤¼Ô¤Î»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
