°¼Á¤Ê¾ì¹ç¤ÏÌ¾Á°¸øÉ½¤â¡ª¡¡Ì¶´ôÄ®¤Î¡Ö¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¡×¤òÉ³²ò¤¯¡ÚÆÁÅç¡Û
¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¡Ë
¡Ö¥Ð¥«¤È¤«¡¢¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡×
¡ÊÀÜµÒ¶È¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡×
¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎË½¸À¤äÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¡×¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òËÉ¤´¤¦¤È¡Ä¡£
¢£Ì¶´ôÄ®¤Ç10·î»Ü¹Ô¡Ö¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¡×
¡ÊÌ¶´ôÄ®µÄ²ñ¡Ë
¡Ö¸¶°Æ¤ÎÄÌ¤ê²Ä·è¤·¤Þ¤¹¡£¡×
10·î¤«¤éÌ¶´ôÄ®¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡¢¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¡£
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÌ¾Á°¤Î¸øÉ½¤â¡©¡Ø¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤â¤½¤â¥«¥¹¥Ï¥é¤È¤Ï¡©¡×
¡ÊÂç¹¾µ¼Ô¡Ë
¡ÖµÒ¤«¤éÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤äË½¸À¤Ê¤É¤ò¤¦¤±¤ë¥«¥¹¥Ï¥é¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤³¤ó¤ÊÄ´ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¥«¥¹¥Ï¥éÈï³²46.8¡ó
¡ÊÂç¹¾µ¼Ô¡Ë
¡ÖÁ¡°Ý¤äÎ®ÄÌ¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹çUA¥¼¥ó¥»¥ó¤¬2024Ç¯¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡×
¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢46.8¡ó¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÂ¿¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
¢£Åìµþ¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤âÆ³Æþ
¡ÊÂç¹¾µ¼Ô¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤äËÌ³¤Æ»¤Ê¤ÉÁ´¹ñ4¤Ä¤Î¸©¡¢2¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡×
¡Ö¿·¤¿¤ËÌ¶´ôÄ®¤Ç¤â10·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡×
¢£Ì¶´ôÄ®¤Ï¤Ê¤¼Æ³Æþ¡©
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
Ì¶´ôÄ®¤Ï¤Ê¤¼Æ³Æþ¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊÂç¹¾µ¼Ô¡Ë
¡ÖÌ¶´ôÄ®¤¬2025Ç¯5·î¡¢¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢15¿Í¤Î¿¦°÷¤¬²áµî3Ç¯´Ö¤Ë¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡×
¡ÖÂçÀ¼¤Ç°Ò°µ¤ò¤«¤±¤ë¡¢¼Õºá¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¡¢1»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¥¯¥ìー¥à¤ò¼õ¤±¤ë¡¢¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Ì¶´ôÄ®¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤Î¸øÉ½¡×¤â
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÌ¶´ôÄ®¤Î¾òÎã¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾òÎã¤È¤Î°ã¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡×
¡ÊÂç¹¾µ¼Ô¡Ë
¡ÖÌ¶´ôÄ®¤Î¾òÎã¤Î¾ì¹ç¡×
¡Ö①ÂÐ¾Ý¤ÏÄ®¤Î¿¦°÷¡×
¡Ö②·Ù¹ð¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º°¼Á¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÌ¾Á°¤Î¸øÉ½¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ë¼¡¤¤¤ÇÁ´¹ñ¤Ç2ÎãÌÜ¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÊÂç¹¾µ¼Ô¡Ë
¡Ö¾òÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¹¤Î¿Í¤äÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£³¹¤ÎÀ¼¡¦ÀìÌç²È¤Ï¡©
¡Ê³¹¤Î¿Í¤Ï¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌò½ê¤âÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¹¤ë¿Í¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¡ÊÌ¾Á°¤Î¸øÉ½¤Ï¡Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡×
¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ê¡Ä¸À¤ï¤ì¤¿¤é¸À¤ï¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×
¡Ö¼Õ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦Àþ°ú¤¤È¤¤¤¦¤«¤¢¤ì¤Ð½õ¤«¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ê³¹¤Î¿Í¤Ï¡Ë
¡ÖÌ¾Á°¤Þ¤Ç½Ð¤¹¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë
¡Ö¥¿¥Ð¥³¤ÎÌÃÊÁ¤ò»ØÄê¤·¤Æ´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡Ø¤ªÁ°¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤Ã¤ÆÈÈºá¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡ÖÈÈºá¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¸øÉ½¤ÏÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤«¤Ê¡Ä¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾òÎã¤ò¤É¤¦¸«¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê¤¦¤º¤·¤ªË¡Î§»öÌ³½ê¡¦ÂíÀ¿»Ê ÊÛ¸î»Î¡Ë
¡Ö²¿¤¬¥«¥¹¥Ï¥é¤Ç¡¢²¿¤¬¥«¥¹¥Ï¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¸øÊ¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¾òÎã¤Î°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡×
¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤Î¼çÄ¥¤Ê¤Î¤«¡¢¿¦°÷¤Î¸øÌ³¤ÎË¸³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇ§Äê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾òÎã¤ò»È¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇ§Äê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¤¤¤¡×
·«¤êÊÖ¤¹°¼Á¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤ÎÌ¾Á°¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¤¦¤º¤·¤ªË¡Î§»öÌ³½ê¡¦ÂíÀ¿»Ê ÊÛ¸î»Î¡Ë
¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÎã¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ¾Á°¤Î¸øÉ½¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¸å¤ÇºÛÈ½¤ÇÊ¤¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤òºÜ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿¯³²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â»³²Çå½þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡ÖÌ¾Á°¤òºÜ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Îã¤«¤Ê¡×
¢£Ì¾Á°¸øÉ½¤ÎÎ®¤ì¡Ä
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÌ¾Á°¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä®µÄ²ñ¤ÇµÄ°÷¤«¤é¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë½»Ì±¤¬°Ñ½Ì¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊÂç¹¾µ¼Ô¡Ë
¡Ö①¤Þ¤º¤ÏÅö»ö¼Ô¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡×
¡Ö②¿¦°÷¤¬¥«¥¹¥Ï¥éÈï³²¤ÎÇ§Äê¤òµá¤á¤¿¾ì¹ç¡×
¡Ö③ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ëËÉ»ßÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«Åö»ö¼Ô¤é¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä´ººÇ§Äê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö④¤½¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä®¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤·¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢³µÍ×¤ò¸øÉ½½ñÌÌ¤Ê¤É¤Ç·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤Ï¡Ä¡×
¡Ö⑤20ºÐ°Ê¾å¤Ç1Ç¯´Ö¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Ä®¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç»áÌ¾¤äÂç¤Þ¤«¤Ê½»½ê¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¤â
¡ÊÂç¹¾µ¼Ô¡Ë
¡ÖÌ¶´ôÄ®¤Ï¥«¥¹¥Ï¥é¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¿¦°÷¤¬ÈèÊÀ¡¦°Ñ½Ì¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²óÆ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÆ³Æþ¸å¤Ï²¿¤¬¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¡¢ÂÐ±þ¤ò³Ø¤Ö¹Ö½¬¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¸©Æâ½é¤Î¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×