º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¼¡²ó¤Ï£²£±Æü¤ËºÆ¤Ó¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¡¡»Ø´ø´±ÌÀ¸À¡Ä½é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï£±²ó£²£Ë¡õºÇÂ®£±£¶£±¡¦£±¥¥í¤ÎÌµ¼ºÅÀÅêµå
¢¡ÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼£³£Á¡¡¥¿¥³¥Þ¡½¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¡Ê£±£¸Æü¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥¿¥³¥Þ¡á¥Á¥§¥Ë¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î£³£Á¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤ÇÅ¨ÃÏ¤Î¥¿¥³¥ÞÀï¤Ç¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£±²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡££±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç·×£±£¶µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£²Ã¥»°¿¶¡¢£±»Íµå¤Ç¡¢ºÇÂ®¤Ï£±£°£°¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡Ê£±£¶£±¡¦£±¥¥í¡Ë¡£Æ±Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¸å¤Ë²ñ¸«¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇºÆ¤ÓÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼£µ»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨Ãæ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¡¢µß±çÅ¾¸þ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡££¸ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¸«Æ¨¤·»°¿¶¡££²¿ÍÌÜ¤Ë¤Ï£±£°£°¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡Ê£±£¶£±¡¦£±¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££³¿ÍÌÜ¤Ï»Íµå¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸Èô¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡±¦¸ªÄË¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢£¹Æü¡ÊÆ±£±£°Æü¡Ë¤Ë£³£Á¤Ç£µÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë£±£°£°¡¦£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¡¦£¹¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É£µ²óÅÓÃæ£³°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ£¸Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢£Á¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬ÆüÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢º£µ¨Ãæ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬¤É¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤²¤ë»Ñ¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÈÝÄê¤»¤º¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Îµß±çÅ¾¸þ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÍý²ò¤Ç¤Ï¡¢Ï¯´õ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤Ï»³ËÜÍ³¿¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¡¢ÂçÃ«¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈÈ×ÀÐ¤ÎÂÎÀ©¤À¡£°ìÊý¤ÇÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ÏÊø²õµ¤Ì£¡£º£µ¨¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤é£´Ç¯£·£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£²²¯£³£²£°£°Ëü±ß¡á·ÀÌóÈ¯É½»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤Ç¼é¸î¿À¸õÊä¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿º¸ÏÓ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¡¢£±Ç¯£±£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¹²¯±ß¡Ë¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥¤¥¨¡¼¥Ä¤âËÜÄ´»Ò¤«¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤¤Åêµå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¶Æü¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤â£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿£²ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¤¬£µ¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢£¶¡½£¶¤Î£¹²ó¤Ë±¦ÏÓ¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬£¹ÈÖ¥Þ¥ë¥·¥ã¥ó¤Ë·è¾¡£³¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£ÂçÃ«¤¬ÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤Ç£µ²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Î¡¼Åêµå¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³£µ£°¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¡£º´¡¹ÌÚ¤¬µßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤«¡£