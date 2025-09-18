「とくしまマラソン2027年大会」で採用される新たなコース案が先日、示されました。



街中を駆けるマラソンへと変貌を遂げる「とくしまマラソン」、一体どんなコースなのか。



石井隆智アナウンサーが、一足早く見てきました。

■スタート地点 とくぎんトモニアリーナ

県庁前をスタートし、吉野川に沿って、春の阿波路を駆け抜けるとくしまマラソン。





■徳島市・藍住町・北島町・鳴門市を通過

20回目の節目を迎える2027年大会に、大きな変化を迎えます。（石井アナウンサー）「2027年、次の次のとくしまマラソンからコースが新しくなります」「そのスタート地点として示されているのが、とくぎんトモニアリーナです」

新コース案は、徳島市のとくぎんトモニアリーナをスタートし、ゴールのポカリスエットスタジアムを目指す42.195キロ。



徳島市、藍住町、北島町、鳴門市の2市2町を通るルートです。



（石井アナウンサー）

「実は私、とくしまマラソン過去2回完走しています」

「とくしまマラソンといえば、やはり吉野川に眉山、お接待も美味しいたくさんの魅力が詰まっています」

「まだ決定していませんが、新コースどんなものなのか一足先に見てきます」

■特徴①折り返しの多さ

スタートしてから県道を北上、田宮街道方面へ曲がり西へと走ります。



（石井アナウンサー）

「新コース案の特徴は折り返し地点の多さ」

「田宮街道に入り、徳島科学技術高校付近でまず最初の折り返しを迎えます」

（とくしまマラソン実行委員会 事務局・谷川滋紀さん）

「今回3か所折り返しを設けることにより、ランナー同士が励まし合いながらすれ違う」

「折り返すことで、トップランナーを見る機会もつくれる」

田宮街道から土手を通り、吉野川河口方面へと向かいます。



阿波しらさぎ大橋を渡り、小松海岸で2回目の折り返しを迎えます。



（石井アナウンサー）

「小松海岸で折り返してきました。徳島市と眉山の景色が広がっていますね」

「これまでのコースで走りながら見てきた眉山とは、また違った印象です」



吉野川の河川敷を西へ走り、生光学園方面へ降りると、市街地に入ります。



ここも新コース2つ目のポイント。

■特徴②市街地が８割

（とくしまマラソン実行委員会 事務局・谷川滋紀さん）

「約80％が市街地を走る」

「堤防と違い、沿道での応援もたくさん来てもらえるのでは」



徳島市応神町の市街地を走り、藍住町のゆめタウン徳島付近でみたび折り返し、今度は北島町へと向かいます。



北島町役場の前やチューリップ公園など、住宅が密集する地域も走ります。



（石井アナウンサー）

「新コースは本当に市街地が多い、景色がどんどん変わり、走っていて楽しい」



ただ懸念もあります。

■市街地コースは懸念も…

（とくしまマラソン実行委員会 事務局・谷川滋紀さん）

「街中を走るということで、交通渋滞を懸念」

「地域住民のみなさん、事業者のみなさんに負担がかからないよう（渋滞を）最小限に抑えたい」

■特徴③国道をほぼ塞がない

新コースはこれまでと違い、国道をほとんど塞がないというのもポイントです。

■ゴールはポカリスエットスタジアム

北島町から鳴門市へ北上し、県道12号・鳴門池田線へ、そしてゴールのポカリスエットスタジアムへ。



（石井アナウンサー）

「新コースを実際見て、改めて市街地が多く、とくしまマラソン大きく変わるなと感じました」

■ランナーの支持を得られるか？

（とくしまマラソン実行委員会 事務局・谷川滋紀さん）

「四国のマラソンは、2月に愛媛マラソン・高知龍馬マラソン」

「2026年3月には、新たに、かがわマラソンが開催される」

「近寄った時期に開催されるので、ランナーから選ばれる大会目指し、魅力ある大会に」



徳島の新たな魅力をアピールし、ランナーたちから支持を得ることができるのか。



新コースが採用される2027年大会は、2027年の3月14日に開催予定です。