市街地が約８割 とくしまマラソン新コースの魅力は？【徳島】
「とくしまマラソン2027年大会」で採用される新たなコース案が先日、示されました。
街中を駆けるマラソンへと変貌を遂げる「とくしまマラソン」、一体どんなコースなのか。
石井隆智アナウンサーが、一足早く見てきました。
■スタート地点 とくぎんトモニアリーナ
県庁前をスタートし、吉野川に沿って、春の阿波路を駆け抜けるとくしまマラソン。
（石井アナウンサー）
「2027年、次の次のとくしまマラソンからコースが新しくなります」
「そのスタート地点として示されているのが、とくぎんトモニアリーナです」
■徳島市・藍住町・北島町・鳴門市を通過
新コース案は、徳島市のとくぎんトモニアリーナをスタートし、ゴールのポカリスエットスタジアムを目指す42.195キロ。
徳島市、藍住町、北島町、鳴門市の2市2町を通るルートです。
（石井アナウンサー）
「実は私、とくしまマラソン過去2回完走しています」
「とくしまマラソンといえば、やはり吉野川に眉山、お接待も美味しいたくさんの魅力が詰まっています」
「まだ決定していませんが、新コースどんなものなのか一足先に見てきます」
■特徴①折り返しの多さ
スタートしてから県道を北上、田宮街道方面へ曲がり西へと走ります。
（石井アナウンサー）
「新コース案の特徴は折り返し地点の多さ」
「田宮街道に入り、徳島科学技術高校付近でまず最初の折り返しを迎えます」
（とくしまマラソン実行委員会 事務局・谷川滋紀さん）
「今回3か所折り返しを設けることにより、ランナー同士が励まし合いながらすれ違う」
「折り返すことで、トップランナーを見る機会もつくれる」
田宮街道から土手を通り、吉野川河口方面へと向かいます。
阿波しらさぎ大橋を渡り、小松海岸で2回目の折り返しを迎えます。
（石井アナウンサー）
「小松海岸で折り返してきました。徳島市と眉山の景色が広がっていますね」
「これまでのコースで走りながら見てきた眉山とは、また違った印象です」
吉野川の河川敷を西へ走り、生光学園方面へ降りると、市街地に入ります。
ここも新コース2つ目のポイント。
■特徴②市街地が８割
（とくしまマラソン実行委員会 事務局・谷川滋紀さん）
「約80％が市街地を走る」
「堤防と違い、沿道での応援もたくさん来てもらえるのでは」
徳島市応神町の市街地を走り、藍住町のゆめタウン徳島付近でみたび折り返し、今度は北島町へと向かいます。
北島町役場の前やチューリップ公園など、住宅が密集する地域も走ります。
（石井アナウンサー）
「新コースは本当に市街地が多い、景色がどんどん変わり、走っていて楽しい」
ただ懸念もあります。
■市街地コースは懸念も…
（とくしまマラソン実行委員会 事務局・谷川滋紀さん）
「街中を走るということで、交通渋滞を懸念」
「地域住民のみなさん、事業者のみなさんに負担がかからないよう（渋滞を）最小限に抑えたい」
■特徴③国道をほぼ塞がない
新コースはこれまでと違い、国道をほとんど塞がないというのもポイントです。
■ゴールはポカリスエットスタジアム
北島町から鳴門市へ北上し、県道12号・鳴門池田線へ、そしてゴールのポカリスエットスタジアムへ。
（石井アナウンサー）
「新コースを実際見て、改めて市街地が多く、とくしまマラソン大きく変わるなと感じました」
■ランナーの支持を得られるか？
（とくしまマラソン実行委員会 事務局・谷川滋紀さん）
「四国のマラソンは、2月に愛媛マラソン・高知龍馬マラソン」
「2026年3月には、新たに、かがわマラソンが開催される」
「近寄った時期に開催されるので、ランナーから選ばれる大会目指し、魅力ある大会に」
徳島の新たな魅力をアピールし、ランナーたちから支持を得ることができるのか。
新コースが採用される2027年大会は、2027年の3月14日に開催予定です。