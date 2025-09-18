大阪油化、今期最終を一転黒字に上方修正
大阪油化工業 <4124> [東証Ｓ] が9月18日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年9月期の連結最終損益を従来予想の3000万円の赤字→2000万円の黒字(前期はトントン)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。
会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結最終利益も従来予想の300万円→5300万円(前年同期は2600万円)に18倍増額し、一転して2.0倍増益計算になる。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
2025年９月期通期連結業績予想は、前回発表予想に比べ増収増益となる見通しです。売上高において、半導体・電子材料向けの需要回復が進むとともに、資源・エネルギー関係の引き合い好調を受け、受託蒸留事業が期初想定を上回って推移したためです。利益面に関しましても、売上高の増加に伴い、前回予想を上回る見込みとなりました。（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の実績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
