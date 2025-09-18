『真･侍伝 YAIBA』第23話 龍神からの最後の試練は、決断！
2025年4月5日（土）より読売テレビ・日本テレビ系 全国ネットにて土曜夕方5時30分放送開始の『真・侍伝 YAIBA』。第23話のあらすじと先行カットが公開された。
『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発行部数1700万部を誇る青山剛昌先生による人気コミックスだ。
この度、第23話「蘇る！龍神の玉」のあらすじと場面カットを公開。
＜第23話「蘇る！龍神の玉」＞
いくつもの試練を何とかクリアし、最後の試練にたどり着いた刃。そこには失ってしまったと思っていた仲間たちと、史上最強の玉である「龍神の玉」が待っていた。龍神からの最後の試練は、決断すること。それは、「仲間を救い、龍神の玉を失うか」。それとも、「仲間を見捨て、龍神の玉を得るか」のどちらかを選べ、という問いだった。
仲間の命か、龍神の玉か。刃が選択した答えとは――
＞＞＞第23話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
脚本：梅原英司／コンテ：矢嶋哲生／演出：蓮井隆弘・江副仁美・細川慶胤
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会
