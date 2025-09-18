「ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2：リメイク」

レイニーフロッグは、ガンシューティング「ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2：リメイク」のNintendo Switchパッケージ版を12月11日に発売する。価格は3,850円。なお、Nintendo Switchダウンロード版はForever Entertainmentより配信されている。

本作は、セガが1998年に発売したアーケード用ガンシューティングゲームの完全リメイク版。原作に忠実なステージ構成で当時の感覚でプレイできる。またグラフィックスが向上しているほか、音楽もリマスターされている。原作のサウンドトラックもゲーム内で選択可能。オリジナルのファンだけでなく、プレイしたことのない人も楽しめるホラーガンシューティングへ進化している。

リバーシブルジャケット仕様

特長

原作に忠実なゲームプレイ

全6ステージの構成、選択肢で変わるエンディングや分岐ステージ、直感的な操作などオリジナルを忠実に再現。

進化したリメイク版

グラフィックスの進化により、ホラーの世界観はよりリアルに、襲いかかるゾンビを撃ち倒す爽快感は大幅にアップ。さらに音楽もリマスターされ、原作のサウンドトラックもゲーム内で選択できる。また新たな9種類の武器や、敵について詳しく知ることができる「クリーチャーの登録ファイル」など追加要素も満載。

2P協力プレイなどさまざまなゲームモードを搭載

オリジナル版を忠実に再現した「クラシックキャンペーン」をはじめ、タイム制でボスを撃破するチャレンジ「ボスモード」、複数のトレーニングシナリオで腕を磨ける「トレーニングモード」などが楽しめるほか、ローカルでは2人協力プレイが可能（※キャンペーンモードのみ）となっている。



