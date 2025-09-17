【刀剣乱舞ONLINE】山姥切国広・山姥切長義の華やかな呉竹製「手紙ぺん」
『刀剣乱舞ONLINE』より、山姥切国広・山姥切長義の華やかな「手紙ぺん」が新登場！
PCブラウザ＆スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』は、プレイヤーは審神者（さにわ）となり、名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた ”刀剣男士” を率い、歴史を守るために戦う刀剣育成シミュレーションゲーム。DMM GAMESとニトロプラスがタッグを組み、2015年1月のサービス開始以降、大きな支持を獲得し、全国に刀剣ブームを巻き起こす一因ともなった ”とうらぶ” こと『刀剣乱舞ONLINE』は、これまでにアニメ・ミュージカル・コンシューマーゲーム・舞台・映画・歌舞伎など数多くのメディアミックスを成功させ、エンターテインメント界を席巻している。
このたびバンダイの公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『刀剣乱舞ONLINE 手紙ぺん 蒔絵物語 第二弾 （全2種）』が新登場。
今回のデザインは、刀剣男士「山姥切国広」「山姥切長義」をそれぞれイメージした華やかなアイテムに仕上がっている。
日本の伝統工芸である蒔絵。その美しい模様と色彩、艶やかさを一本一本現代技術と職人の手作業にて再現。
輝きがいっそう増す螺鈿風加工の技術なども取りいれた華やかな軸がポイント。墨・書道用具の老舗メーカーである呉竹製の高品質な筆記具だ。
ペン字タッチの手軽さで細く美しい和文字が書ける〈硬筆極細〉と、「とめ」「はね」「はらい」が思いのままに書ける〈毛筆〉の2種類を一緒に、刀剣男士紋のデザインが施された桐箱に入れてお届けされる。
2025年9月8日（月）17：00より予約受付スタート、お届けは2026年1月を予定している。
和の彩りと刀剣男士のモチーフが楽しめる、優雅で上品な「手紙ぺん」で文字をしたためてみよう。
（C）2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS
