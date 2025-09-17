『フェルマーの料理』第11話 いよいよ授賞式開幕！
累計発行部数2300万部突破の『アオアシ』原作者・小林有吾の最新作『フェルマーの料理』の第11話あらすじ＆場面カットが到着！ 天才数学少年と料理界のカリスマが食と数学で織りなす人間ドラマがついに始まる。
天才数学少年と料理界のカリスマが食と数学で織りなす人間ドラマ『フェルマーの料理』がアニメ化！
2025年7月5日（土）よりテレビ朝日系全国24局ネット ”IMAnimation” 枠にて、毎週土曜日23時30分から、BS朝日では7月6日（日）より 毎週日曜23時30分から放送される。
数学者になる夢を諦めてしまった天才数学少年の北田岳が、謎多き料理界のカリスマ朝倉海とともに、才能ひしめく料理の世界の真理に挑む数理的エンタテインメント！岳は数学的思考で周囲を驚かせる美しい計算式（レシピ）を作りだし、海とともに料理人として成長していくことができるのか。
挫折した天才数学少年の北田岳を富田涼介、若きカリスマシェフの朝倉海を坂泰斗が演じる。OP主題歌はOSHIKIKEIGO、ED主題歌をDXTEENが担当する。
このたび、第11話「式典の開幕」のあらすじ＆場面カットが到着。さっそくご紹介しよう。
＜第11話「式典の開幕」＞
ついに広瀬が参加する授賞式が始まった。蘭菜たちがベストを尽くすなか、岳だけはどこか危うささえ感じさせる様子。
デセールの修行を再開してからというもの、店に持ち込まれる食材をあらかた試食した岳は、数日間山梨の実家に帰っていた。布袋、亜由を伴って故郷の地を踏んだ岳は、訪れた植物園で探し求めていた食材を見つけ出す。
絶望的な孤独の道を歩み始めた岳が繰り出す、大逆転の一品とは！？
＜スタッフ＞
脚本：ドメリカ
コンテ：佐藤久美、杉山優弥
演出：佐藤久美
総作画監督：岡本岳、柏木五月
作画監督：佐藤久美、鎌田麻友美、渡邊安美
（C）小林有吾・講談社／フェルマーの料理製作委員会
