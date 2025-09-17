【ゴジラ】大迫力「70周年記念 江戸切子グラス」は漆黒！
『ゴジラ』（1954）の世界が刻まれた、美しさと迫力をあわせもつ「江戸切子グラス」が新登場！ 70周年記念の特別デザインのグラスをご紹介しよう。
☆迫力と美しさを感じられる記念江戸切子をチェック！（写真7点）＞＞＞
2025年9月16日（火）よりPREMICOオンラインショップにて、「ゴジラ 70周年記念 江戸切子グラス」がリリースされた。
本品は、国の伝統的工芸品にも指定されている東京のガラス工芸「江戸切子」の熟練職人が、一点一点手作りで制作されたグラスで、限定700点のアニバーサリーアイテム。
本アイテムは、『ゴジラ』（1954）の資料をトレースし、ゴジラの姿と皮膚、背びれ等を妥協なく再現。尻尾がうねるたびに起こる爆発（星形）、そして舞う砂塵（丸形）も「手切り」で表現されている。
ゴジラの指や爪を思わせる深い切り込みもポイントで、底面には『ゴジラ』（1954）のロゴとエディションナンバーが刻まれている。
眺めれば背びれは天を突き、巨大な尻尾がうねりが高度な手切りの技で刻まれており、手触りはまるでゴジラの皮膚に触れているかのよう。
さらに大地を掴むかのような力強い器形の底にはゴジラの手や鋭利な指を想起させる深い切り込みが施され、放射熱線さながらに透過した白い光を放っている。
本アイテムは、『ゴジラ』（1954）の名場面を天面にあしらった特製桐箱に収めてお届け。
贈り物にも、『ゴジラ』の記念アイテムとしてもおすすめの逸品だ。
TM &（C）TOHO CO., LTD.
