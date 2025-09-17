¡Ö´üÂÔ³°¤ì¡×¤À¤Ã¤¿¥¨·³ÍË¾³ô¡¡³ÐÀÃ¤ÎÎ¢¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È½õ¸À¡É¡Äµ®½Å¤À¤Ã¤¿Ç»Ì©¤Ê»þ´Ö
¥¢¥Ç¥ë¤Ïºòµ¨20¹æ¢ªº£µ¨¤Ï36HR¡õ95ÂÇÅÀ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤
¡¡³ÐÀÃ¤ÎÎ¢¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤â¡È¹×¸¥¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¥Ç¥ë³°Ìî¼ê¤Ïº£µ¨36ËÜÎÝÂÇ¡¢95ÂÇÅÀ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£¡Ö´üÂÔ³°¤ì¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë26ºÐ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤³¤È¤¬³èÌö¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÈÖÁÈ¡ÖMLB¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢¥Ç¥ë¤Ï¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤éº£µ¨¤Î³èÌö¤ÎÍ×°ø¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÄÌ»»703ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹»á¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Î°®¤ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¥×¥Û¥ë¥¹¤ä¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡ËÈà¤é¤¬¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×¤ÈÇ®¿´¤Ë¸¦µæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤â¤³¤³¤Ç¿ôÇ¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Èà¤é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤µ¡£Èà¤é¤ÎÎý½¬¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÂÇ·âÎý½¬»þ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤·¡¢Èà¤é¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢ÂçÃ«¡¢¥È¥é¥¦¥È¡¢¥×¥Û¥ë¥¹¤È¤¤¤º¤ì¤âÅÂÆ²Æþ¤êµé¤ÎÁª¼ê¤È»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬ÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ10°Ì»ØÌ¾¡Ë¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Åö»þ¤«¤é¡¢5¥Ä¡¼¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£2020Ç¯³«ËëÁ°¤Ë¤ÏMLB¸ø¼°¤ÎÍË¾³ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ6°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇ·â¤Ï³Î¼ÂÀ¤Ë·ç¤±¡¢¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î»Ñ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î2·å¤È¤Ê¤ë20ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï40È¯¤ËÇ÷¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¢¡¼¥Á¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤Ë¤Ï½é¤Î½µ´ÖMVP¤Ë¤âµ±¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ïº£µ¨¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÆ¨¤·¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ç¥ë¤Î³ÐÀÃ¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¹¥ºàÎÁ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë