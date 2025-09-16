ÂçÃ«Ä¶¤¨1125²¯±ßÃË¤Ï¡Öº¾µ½¤À¡×¡¡NY¤â4¤«·îÁ°¤ËÎä¾Ð¡Äº£¤ä¡Öµå³¦¤ÇºÇ¤â²á¾®É¾²Á¡×¤ÎÀ¼
¥½¥È¤Ï40ËÜÎÝÂÇ¡õ32ÂÇÅÀ¡ÄOPS.921¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤Ïº£µ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¾å²ó¤ë15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1125²¯±ß¡Ë¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÉÔ¿¶¤ÇÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð40ËÜÎÝÂÇ¡¢98ÂÇÅÀ¡¢32ÅðÎÝ¡¢OPS.921¤È¤µ¤¹¤¬¤Î¹¥À®ÀÓ¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµå³¦OB¤¿¤Á¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÈÖÁÈ¡ÖMLB Central¡×¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£WBCÊÆ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥í¡¼¥µ»á¤ÈÄÌ»»162¾¡¤Î¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥¿¡¼»á¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥·¥§¥Ï¥Ç¥£»á¤È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹»á¤¬º£µ¨¤Î¥½¥È¤Î³èÌö¤òÆ¤ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤Îº£µ¨¤Ïµå³¦¤ÇºÇ¤â²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¥í¥Ð¡¼¥È¡Ê¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¡Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤Ã¤¿»þ»ä¤Ï¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸å¿ô»ú¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£40HR¤Ë32ÅðÎÝ¡£¤½¤·¤ÆOPS¤Ï.921¡×¤È¥·¥§¥Ï¥Ç¥£»á¤Ï¡È¼Õºá¡É¡£¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹»á¤Ï¡Ö³«Ëë»þ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤³¤ÎÃË¤Ïº¾µ½¤À¡¢¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤«¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¡¢¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ç¥í¡¼¥µ»á¤Ï¡ÖÈà¤Î¿ô»ú¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£µå³¦¤Ç¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ëÂÇ¼Ô¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¤è¤¦¤ËËèÈÕÂÇÀÊ¤Ç°µÅÝ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢·ÀÌó³Û¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½½Ê¬¤Ë±þ¤¨¤ëÀ®ÀÓ¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¤Ç¤¹¤¬¸À¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Û¤È¤ó¤É¡¢Èà¤ÎHR¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¶áÄ´»Ò¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£Èà¤ÎHR¤Î80¡ó¤Ï¥½¥í¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì¤ÏÈà¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¿ô»ú¤Ï³«Ëë¤«¤é3¡¢4¤«·î¤Ï¤ª´ã¶À¤Ë¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¿ô»ú¤Ï¤Ð¤«¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥¿¡¼»á¤âÆ±Ä´¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï°ì»þ´üº£°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¿ô»ú¤¬Êª¸ì¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤º¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨¤Ï.280¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡È¥½¥È¿ä¤·¡É¤À¤Ã¤¿¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹»á¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥á¥Ã¥Ä¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ç¡¢Èà¤ÏÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ßõÎõ¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¥á¥Ã¥Ä¤ò10·î¤ÎÉñÂæ¤ËÆ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢À®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¤È¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë