¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³27Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¡¡É×¡õ22ºÐÌ¼¤ÎÈ¿±þ¡Ö²¿¤Ç¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¡Ö»Å»ö¤Ç¡×¡Ö¥¨¡Á¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡¡£Â£Ì£Á£Î£Ä¡Ý£Î£Å£×¡¡£Í£Ï£Ò£Î£É£Î£Ç¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï¡¢¼Â¤Ë£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ö£Á£Ò£Ï£Õ£Î£Ä¡×¤ò£±£°·î£³Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£½ÐÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤È¤¦¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î¡¢£³£°Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤ÎÊý¤¬¤Þ¤º¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î½÷ÀÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡Ö»ä¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò¤¼¤Òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤«¤È¤¦¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎÇ¯¤Ç¼Ì¿¿½¸¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ë¤Ï¡¢É×¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÈøÍ×¤È¤Î´Ö¤Ë£²£²ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï»öÁ°¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÁêÃÌ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼Ì¿¿½¸¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë²È¤ò¶õ¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¤È¸À¤Ã¤¿¡Ë¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÈÂ²¤«¤é¡Ö²¿¤Ç¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢É×¤âÌ¼¤â¡Ö¥¨¡Á¡ª¡×¤Ã¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£