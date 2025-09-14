幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。秋田県東成瀬村の自宅古民家の住所特定により、東北を放浪すると明かした。

今回の動画で1泊2日での古民家生活を公開。前の動画では、「地域おこし協力隊」として活動していた東成瀬村に自宅が2つあると告白。その内の1つは「強制退去になってしまいまして。この村に来てまだ1年半。私としてはまだこの村にいたかったんですけど、かなり速やかに出て行かなきゃいけないそうなので」と退去する動画をアップしていた。

今回は「いけはうす」との看板が掲げられた古民家を公開。看板には「※外観撮影可」「※迷惑行為不可」とあった。実際に古民家内を動画で紹介。「手放すのかなと思ったら、どんどん住みたくなってきた。これから毎月は来ないけど、やっぱり2、3カ月は来たいな。自然を見ると落ち着く」と本音を吐露。続けて「この家の住所、特定されてて、住み続けるには若干危ない。ということで、車に乗って、しばらく東北を放浪しようかな」と今後の活動に言及。古民家内の荷物をバンに詰め込み、車中泊ができるように備えた。

秋田県出身のいけちゃんは東成瀬村に住み、東京との2拠点生活を展開していた。YouTubeサブチャンネル「村人いけちゃん【田舎移住】」で、古民家を改修するなどの動画をアップ。昨年4月から「地域おこし協力隊」として活動していたが、不倫疑惑報道後の7月31日に東成瀬村の町役場へ「一身上の都合で」と自ら退任を申し出て、受理されていた。

いけちゃんは7月26日、妻子ある箕輪氏との都内デートを報じられ、それぞれのYouTubeで謝罪した。いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。