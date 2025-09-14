敵地ジャイアンツ戦、試合前のベンチでサイン対応

【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

長年にわたるライバル球団の本拠地でも、人気は別格のようだ。ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）から敵地でジャイアンツとの3連戦を迎えた。試合前にはジャイアンツの帽子をかぶった2人の少年2人からサインの要望に応える神対応を見せた。

同じナ・リーグ西地区で熱戦を繰り広げ、移転前のニューヨーク時代からライバル関係が続く両球団。この試合で大谷は、7回と延長10回で2度にわたり申告敬遠で勝負を避けられた。敵地ながらブーイングに包まれるという、緊迫した雰囲気の試合となった。

しかし試合開始直前には、ほっこりする光景も。ジャイアンツファンとみられる少年2人がベンチ脇に現れ、ボールへのサインを大谷におねだり。大谷も気さくに応じ、所属チームの枠を超えて人気者であることを印象づける場面とだった。

この様子にSNSでは「私の2列前に座ってた子供。誰かからサインもらって興奮してたけど大谷さんだったんだー。羨ましいなあ」「そりゃこんないい笑顔になるよね」「優しい大谷さん」「よかったね、ちびっこたち」「子どもたち嬉しいだろうなぁ」などのコメントが書き込まれた。（Full-Count編集部）