バングラデシュの首都ダッカの公園でごみを片付けるBDクリーンの女子高校生ビシャキさん＝2025年6月（共同）

歩道を生ごみが埋め尽くし、運河も水路も廃棄物だらけ。バングラデシュのごみ問題は深刻だ。公的な処理システムは機能せず、市民の無秩序な投棄が環境を悪化させる。「世界一汚い」とまで称される現状を変えようと、若者たちが立ち上がった。5万人で清掃活動を続けるボランティア組織「BDクリーン」だ。（共同通信＝木村一浩）

かつて世界最貧国と言われた経済は急成長した。「もっと誇れる国にしたい」との思いが彼らを突き動かす。

▽手を止めない

2025年6月下旬、首都ダッカの公園。イスラム教の金曜礼拝が終わった午後3時過ぎに、BDクリーンのメンバー約70人が集まった。市民の憩いの場所なのに、すさまじい量のごみがあちこちで異臭を放っている。気温は約30度。蒸し暑い。

マスクと手袋をして正体不明のごみを手作業で集めていく。わっとハエが舞う。涙が出るほどの臭気。それでも臆せず黙々と作業を続ける。男性も女性も手を止めない。服と靴はあっという間に汚れてしまった。

女子高校生ビシャキさん（16）は「汚れるのは平気。日本のようにきれいな国にしたいんです」と笑顔だ。

BDクリーンは2016年に数人で活動を開始。その後会員数が爆発的に増え、今は全国165の支部が毎週のように清掃活動をしている。メンバーには大学生や専門職の若者が目立つ。政治とは無縁の組織だが、前政権を崩壊に追い込んだ2024年の反政府デモに参加した人も多いという。

▽木を植える

約3時間後、ごみはすっかり片付いた。薬剤師スミヤさん（28）は「長い間私たちは貧しく、国のイメージも悪かった」と話す。「それを変えたい。もう誰にも、貧しいとも汚いとも言わせたくない」

世界最貧と言われた経済は、縫製産業を軸に成長を実現。1人当たり国民総所得（GNI）は2002年の420ドル（約6万1千円）から2023年には2880ドルに伸びた。日本企業の進出も広がる。

翌々日に公園を再訪すると、既に新たなごみが散らばり始めていた。大学生リモンさん（22）は「市民の意識を変えること。それが一番の課題です」と話す。リモンさんらは、ごみだめだった場所に木を植えた。

地元紙によると、人口約2400万人のダッカでは毎日5千トン以上のごみが発生し、その半分が放置される。道は長く険しいが、若者たちは楽観的だ。大学生タニムルさん（21）は「時間はかかるがバングラデシュは必ず変わる。自信があります」。国を誇るために、きれいにする。そう決意している。

バングラデシュの首都ダッカにある清掃前の公園＝2025年6月（共同）

バングラデシュの首都ダッカにある公園。清掃してきれいになった＝2025年6月（共同）

バングラデシュの首都ダッカの公園で、清掃活動をする「BDクリーン」のメンバーら＝2025年6月（共同）

バングラデシュの首都ダッカの公園で清掃活動をするBDクリーンのメンバーたち＝2025年6月（共同）

地図

バングラデシュの首都ダッカの公園で、大量のごみを片付ける「BDクリーン」のメンバーたち＝2025年6月（共同）

清掃前の公園＝バングラデシュの首都ダッカ、2025年6月（共同）