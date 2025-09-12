この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル『ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】』の動画「牛めし以外のほうが美味い？ 松屋のサブ商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」では、氏原氏と企画者のサカモト氏が、松屋の牛めし以外のメニューに加え、すき家とCoCo壱番屋のカレーを試食し、率直な感想を述べた。以下、主な発言と要点をまとめる。



まず、松屋の企画系メニューを試食した。『ハンバーグ担々麺』は、麺をご飯のおかずとして提供する趣向。サカモト氏はひと口目で「うまい！」。しかし、スタッフを含め食べ進めると「ハンバーグだけでいいな」「麺はない方がいい」との声が出た。続く『鶏そぼろたまご丼』について、サカモト氏は「普通」。氏原氏やスタッフも「全然普通の親子丼の方がいいわ」「そぼろ少なそうだし見た目も悪いな」と述べ、サカモト氏も「氏原氏、刺さってない」と語った。



一方、定番の『うまトマハンバーグ定食』は好評。氏原氏は「普通にリピートしちゃってる」と前置きし、サカモト氏も「やっぱうめえわ」。氏原氏は「『うまトマ』、今日食いてえって日が来たんだよなあ」とし、2人は「これはもうリピートだ」と評価した。新登場の海外系メニュー『コムタム風ポークライス』も、両氏とも「美味しい」とし、氏原氏は「定番にしていいくらい美味いぞ」「油っぽくないし美味しい」と語った。



比較として、松屋、CoCo壱番屋、すき家のカレーも試食した。



松屋の『ドライグリーンカレー』は、サカモト氏が開口一番「『あんま』かも」と評した。グリーンカレーを好むという氏原氏は「いや、美味いけどね」としつつ、「一辺倒すぎる」と述べた。



CoCo壱番屋の『グリーンスパイスカレー』に対しては、サカモト氏が「これはオイチイ！」「クリーミーですごい美味い」と称賛。氏原氏は食欲をそそる夏野菜を評価しつつも、「なんでこっち（CoCo壱番屋）が美味しくて、あっち（松屋）は美味くないの？」と疑問を呈した。味の方向性としては「自分の思うグリーンカレー像には松屋の方が“良かったっぽい”」と述べ、最終的には「好みの差」とまとめた。



すき家の『バターチキンソースカレー』では、氏原氏が「肉美味いね、まず」としつつ「革命がこちらまで届いてない」とコメント。特製辛口ソースを足したサカモト氏は「旨味がすごく増す」「リピートレベル」と評価した。



今回の試食からは、個々の嗜好が評価に大きく影響する様子が示された。定番メニューの安定感と、期間・企画メニューの幅広さが確認できる内容だった。

