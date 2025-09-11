『真･侍伝 YAIBA』第22話 罠で庄之介を失ってしまう！
2025年4月5日（土）より読売テレビ・日本テレビ系 全国ネットにて土曜夕方5時30分放送開始の『真・侍伝 YAIBA』。第22話のあらすじと先行カットが公開された。
『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発行部数1700万部を誇る青山剛昌先生による人気コミックスだ。
この度、第22話「心の岐路」のあらすじと場面カットを公開。
＜第22話「心の岐路」＞
富士山の火口に到達した刃は龍神の玉を手に入れるため、鍵である七つの玉を使い龍神の試練に挑む。直後、刃は入り口の罠で庄之介を失ってしまう。しかし、戦いには犠牲がつきものだと言ってのける龍神に、怒りが込み上げる刃。武蔵の窘めで覚悟を決め、仲間を失った気持ちを飲み込み、次の試練に進む刃。ただ、龍神の試練はまだ始まったばかりなのであった。
＞＞＞第22話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
脚本：河口友美／コンテ：八田洋介／演出：神崎ユウジ
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会
『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発行部数1700万部を誇る青山剛昌先生による人気コミックスだ。
＜第22話「心の岐路」＞
富士山の火口に到達した刃は龍神の玉を手に入れるため、鍵である七つの玉を使い龍神の試練に挑む。直後、刃は入り口の罠で庄之介を失ってしまう。しかし、戦いには犠牲がつきものだと言ってのける龍神に、怒りが込み上げる刃。武蔵の窘めで覚悟を決め、仲間を失った気持ちを飲み込み、次の試練に進む刃。ただ、龍神の試練はまだ始まったばかりなのであった。
＞＞＞第22話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
脚本：河口友美／コンテ：八田洋介／演出：神崎ユウジ
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会