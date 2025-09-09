『絶対に悪いことしてきたね…』可愛い顔で近付いてくる愛犬の姿には、ガッツリとイタズラの証拠が残っていて…。まさかの愛くるしい光景は記事執筆時点で13.9万回を超えて表示されており、1.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『絶対に悪いことしてきたね』可愛い顔で近付いてきた犬→まさかの『分かりやすすぎる顔面』】

『絶対に悪いことしてきたね』可愛い顔で近付いてきた犬

Xアカウント『@bish7190』に投稿されたのは、シェットランドシープドッグ「うめ」ちゃんのお姿。この時も、飼い主さんのすぐ側にやってきてとっても可愛い笑顔を浮かべていたといううめちゃん。

イタズラの証拠が残っていて…

その可愛いお顔についつい見惚れてしまいそうになるものの…よくよくそのお姿を観察してみると…そこには、まさかの『動かぬイタズラの証拠』が残されていたのだといいます。

飼い主さんを見つめる愛情に溢れたクリクリの瞳、スッと伸びたマズルに真っ黒で可愛いお鼻、ニコッと微笑んでいるかのような口元、そしてふわふわでサラサラの美しい毛並み…そしてその胸元の毛には…何かのシールのような物が付着していたのだそう。

これは、何かをカミカミしてきたイタズラの証拠…。しかし、ついさっきまでイタズラをしていたとは思えぬ穏やかかつ、罪悪感を微塵も感じさせないうめちゃんの表情とのギャップがあまりにも可愛いと多くの人々を悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「がっつりついてる笑」「めっちゃいい笑顔」「爽やかな笑顔なのにイタズラ発覚ｗ」「ゴミの分別作業してきたかな」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊で飼い主さんのことが大好きな女の子

2024年10月、飼い主さんの元へやってきたうめちゃんは片手で抱き上げられるほど小さかったのだといいます。たくさんの『はじめて』を経験しながら、立派に成長されたうめちゃん。

現在では、目を見張るほどの美人さんに。とにかく甘えん坊で、時には『近すぎる』と突っ込まれてしまうほど飼い主さんにべったりと寄り添って過ごすことも珍しくないのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすうめちゃんのお姿は、日々多くの人々にシェルティの魅力や癒やし、笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@bish7190」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。