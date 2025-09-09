この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで公開された動画「#脳教室 自分が小さく感じるのはいいことなんだよ。」にて、脳科学者の茂木健一郎氏が“自分が小さく感じる”ことの価値について語った。茂木氏は「人間ってね、小さく感じるときってあると思うんですよ」と切り出し、時に周囲の人が皆自分より偉く見え、情けなさを味わうこともあると共感を示した。



茂木氏は「だけどそれでいいんじゃないですか」とし、周囲や世界の大きさと自分を比較して落ち込みがちになる心情について、「自分が小さく感じるってのは、一つの才能だしさ」と強調。その上で、「それは惨めかもしれないけど、惨めだってことは、伸びしろがあるってことでしょ」と、ネガティブな感情も自己成長へのチャンスだと前向きに語った。



また、自己満足に陥り自分はもう全て知っていると思い込む人について、「そういう人って、やっぱり伸びないからね」と警鐘。その一方で、「自分が小さく感じる、情けなく感じる。そういう方が伸びるよ」と述べた。



動画のラストで茂木氏は「どうせ世界に比べたら、自分なんか小さいんだからさ。小ささを味わって、それを安全基地にするってことが、僕は大事だと思ってます」と結び、“小ささ”を認め受け入れることの大切さを視聴者へ呼びかけた。