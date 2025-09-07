昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉 / PAY ROUTE、キャッシュレスの世界課題にIDパスワードレスでアプローチ【まとめ記事】
株式会社温泉道場が運営する日帰り温泉・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）は、昭和の雰囲気を楽しむことができるテラスのフォトスポットの「ラーメン屋台」にて、実際にラーメンを食べることができるイベントを日にち限定で実施する。昭和レトロなスタジオ「玉川テラス」にある「ラーメン屋台」で、昭和の味わいが楽しめるシンプルな醤油ラーメンを実際に提供。昭和にタイムスリップして、屋台でラーメンを食べているかのような体験をお届けする。また、ラーメン提供当日は、チャルメラを吹く屋台のおっちゃんが登場し、チャルメラの音色を聴いたり、おっちゃんとの交流を楽しむことができる。
55年ぶりに日本で開催されている大阪・関西万博に日本中が沸いている。そんな2025 大阪・関西万博の地で8月10日、株式会社PAY ROUTEは、大阪ヘルスケアパビリオン リボーンステージで開催された「第4回 METインクルーシブ・スマイルデー in 大阪万博 2025」に参加した。株式会社PAY ROUTE 代表取締役である田川涼氏が、テレビ画面からダイレクトにショッピングやオンラインサービスの決済ができる「TVPAY」や、障がいを持つ方もそうでない方もシームレスに決済が可能になる「YELLPAY（エールペイ）」を紹介。IDパスワードレスな認証システムの活用により、変化していく未来について語った。
■MagSafe&着脱式パッドで強力設置！スマホ操作が快適になる車載ホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、マグネットでワンタッチ装着が可能で、180°まで自由に調整できるフレキシブルアームを採用したMagSafeに対応した車載スマホホルダー「200-CAR121」を発売した。MagSafe対応のiPhoneなら、近づけるだけでマグネットがしっかり固定。煩わしいホルダー操作は不要で、片手で簡単に着脱できる。通勤中や長距離ドライブでも、ストレスなくスマホを扱える。アームは最大180°まで調整可能なフレキシブルタイプを採用。ドライバーの視線や車内環境に合わせて最適な角度に設定でき、ナビ表示も見やすく快適。助手席の人も同じように使いやすい設計だ。付属のメタルリングをスマホ背面に貼り付ければ、MagSafe非対応機種でも使用できる。位置合わせシートやクリーナーも付属しているので、初めてでも正確かつ簡単に装着可能だ。
■設置も片付けも“あっ“という間！人気の折りたたみデスクの“ローデスクタイプ“
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、使いたいときだけパッと簡単3ステップで設置でき、片付ける時には厚さ6cmでコンパクトにサッと収納できる人気のデスクの折りたたみデスクに、高さ40cmのロータイプの「100-DESKH084（幅70cm）」と「100-DESKH085（幅90cm）」のホワイトとブラウンを発売した。本製品は折りたたみ式のため、必要な時だけ広げて設置でき、使わない時は約6cmの薄さに折りたためる。折りたたむ際も、机を反対にすることなく簡単に素早く折りたためる。隙間やベッド下に収納できるので、スペースの限られたお部屋でも邪魔にならない。
