889万円！ ボルボ新「XC60ダークエディション」がスゴイ！ 専用「漆黒グリル＆20インチホイール」がカッコいい！ 精悍でスポーティな“特別仕様車”が登場

スポーティなデザインと高い機能性を持った特別仕様車

ボルボ・カー・ジャパンは2025年9月4日、ミドルサイズSUV「XC60」に特別仕様車「Ultra B5 AWD Dark Edition（以下XC60 ダークエディション）」を追加し、同日より発売しました。

人気のSUVがさらにスポーティで精悍な仕様に仕立てられています。

漆黒のアクセントが際立つ上質でスポーティな雰囲気を演出する特別仕様車

XC60 ダークエディションは、2025年6月に内外装をリフレッシュした最新のXC60をベースに、シリーズで初めて「Darkエクステリア」を採用した特別仕様車です。

エクステリアには、グロッシーブラック仕上げのフロントグリルやサイドウインドートリム、ドアミラーカバー、ルーフレール、さらに専用デザインのフロント／リアバンパーを装備。艶やかな黒のアクセントによって、引き締まった精悍さとスポーティさを強調しています。

足元には、20インチの「5Yスポーク」専用アルミホイール（ダイヤモンドカット／グロッシーブラック）と255／45R20サイズのタイヤを組み合わせ、SUVらしい力強さを際立たせています。

インテリアでは、上質なファインナッパレザーシート（ブロンド／チャコールの2色）に加え、100％リサイクルポリエステル素材を用いたネイビー・ヘリンボーンウィーブ・テキスタイルも選択可能。ナッパレザー仕様にはリラクゼーション機能とベンチレーション機能も備わり、快適性をさらに高めています。

さらに、11.2インチのデジタルインストルメントパネルやGoogleを搭載したインフォテイメントシステムを採用。視覚的で直感的に操作でき、最新テクノロジーと快適性を両立しています。

ベースモデルとなるXC60 Ultra B5 AWDのパワートレインは、48Vマイルドハイブリッドシステムを採用した2.0リッター直列4気筒直噴ターボエンジンを搭載。最高出力250馬力、最大トルク360Nmを発揮し、8速ATと組み合わせることで、滑らかな加速と力強い走りを実現しています。

用意されるボディカラーは全8色。好みのカラーと漆黒アクセントを組み合わせることで、スタイリッシュかつ存在感あふれる一台に仕立てられています。

特別仕様車XC60 ダークエディションの車両価格（消費税込）は889万円です。