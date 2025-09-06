「同居できない」…弟夫婦に甘い両親に、夫が冷静に伝えた結果【ママリ】

冷静に、夫婦の思いを伝えた

牧野さん夫婦は、数年後に夫の両親と同居をする予定。ですが、これからも弟一家に金銭的な援助を続けるようであれば、「同居はできない」と、はっきりと告げます。





夫の両親が出した答えに、安堵

すると、夫の両親はハッとしたのでしょう。何も言ってきませんでした。そして、この日は結論が出ず、持ち越しに。日を改め、再び夫の両親と向き合います。

夫の父は「弟一家への金銭援助はしない」と、きっぱりと宣言してくれました。ホッとしましたね。



義弟の妻は、元シングルマザーで2人の連れ子がいる状態での再婚でした。さらに、現在は妊娠中。これから生まれる子どものためにも、弟夫婦は力を合わせて、生活していってほしいですね。

久しぶりに会った義弟の妻。その後の変化は？

この話し合いから約1か月後、ご近所からいただいた野菜をおすそ分けしようと義実家に出向くと、弟嫁と鉢合わせしました。メグミさんに会うのは久しぶりです。妊娠中で体が重そうでしたが、義実家の掃除を手伝っているようでした。外で洗濯物をしていた義母に声をかけると、弟嫁の変化についてこっそり教えてくれました。



「あれからまた、お金を貸してと言われたんだけどね…『もうお金は貸せないよ、あなたの家庭とは別世帯だからね』とはっきり言ったの。ドキドキしたわ…。でも、そうしたら『わかりました』って。これまで、私が顔色をうかがいすぎていたのかもしれないわね」



義母は義弟が結婚したことがうれしくて、弟嫁に強く出られなかったのかもしれません。



「ケンジにもね、お父さんがきつく言ってくれたのよ。ケンジもわが子が生まれるのは楽しみみたいで、今は仕事を増やしているんですって。そのための子どもの預かりくらいは助けようと思ってるのよ」



義母は笑顔でそう言いました。帰り際、野菜を少しメグミさんに分けに行きました。するとメグミさんが質問してきました。



「すみません、私あまり作り置きとかしたことなくて…おすすめのレシピとかありますか？」



少し話してみたら、今は食費を浮かせるために作り置きを始めたんだそう。



「今さら主婦らしいことをしようとしても、世間知らずで恥ずかしいです…。赤ちゃんも生まれるし、これからはちゃんとしようと思います」



ケンジさんと改めて話し合って、今後のことを考えているというメグミさん。まだまだ長い目で見て大丈夫か不安ではありますが、応援したいと思う姿でした。

義実家から、「お金の援助はしない」と告げられ、義弟夫婦はようやく気づいたのでしょう。新しい一歩を踏み出したようで、一安心しました。



本作では、金遣いが荒く、子育てにも無関心な妻と結婚した義弟と、そのまわりの家族の様子が描かれています。夫の実家のこととはいえ、将来同居を考えている間柄だったため、お金のことを言わざるを得ませんでした。



家族といっても、お金の話はしづらいもの。ですが、牧野さんの夫は妻である花さんの意見を尊重し、自分の両親に冷静に・きっぱりと、厳しい現実をつきつけます。その結果、いい方向へ進みそうで、本当によかったですね。きちんと話し合うこと、本当に大切ですね。

※このお話はママリに寄せられた体験談をもとに、個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）