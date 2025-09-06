山田裕貴、妻・西野七瀬との交際のきっかけ 日常エピソード明かす「もう本当に素敵」
【モデルプレス＝2025/09/06】俳優の山田裕貴が、9月5日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。妻で女優の西野七瀬との交際のきっかけを語った。
【写真】山田裕貴＆西野七瀬、結婚前に見せた親密2ショット
2024年3月に西野と結婚した山田。番組開始早々、MCの笑福亭鶴瓶から「結婚おめでとう」と声をかけられた。西野の性格について、鶴瓶から「どっちかっていうと男っぽい」と言われると「はっきりしてますね、自分のやりたいことが。はっきり言ってくれるんで過ごしやすいです。『今日はこう』『ああ、わかった』っていう感じ」と妻・西野のさっぱりした性格を口にした。
また、ゲームが交際のきっかけだったという噂について確認されると「いや、（ほかに）あるんです」と即答。ただし「最初の出会いはNHKのコント番組だったんで。で、『ハコヅメ』っていうドラマで会って、バラエティーでも謎解きの番組に一緒に出たりとかしてっていうので、もう共演は何回かあって」と、「ハコヅメ〜たたかう！交番女子」（日本テレビ／2021）などでの共演が何度もあり、知り合いではあったという。
その後、山田がゲーム「モンスターハンター」のコマーシャルに出演していたところ、西野のほうから「モンハンやってるよね」と声をかけられたと山田。「『一緒にやろう』ってなって。そこから本当に電話しながらもうこうやって」と、ゲームをしながら電話をする仲になったと当時の様子を再現しながら回顧。「ぼくが回復役で、彼女はハンマーで叩きに行く」と楽しそうに明かした。
この日は次々と質問を受けながら妻・西野について語った山田が「こんな嫁ちゃんのこと話すんですね。恥ずかしい…」と照れる場面も。鶴瓶から「あの子はええで！」と絶賛されると「もう本当に素敵ですよ」と笑顔で頷いていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】山田裕貴＆西野七瀬、結婚前に見せた親密2ショット
◆山田裕貴、妻・西野七瀬は「はっきり言ってくれる」
2024年3月に西野と結婚した山田。番組開始早々、MCの笑福亭鶴瓶から「結婚おめでとう」と声をかけられた。西野の性格について、鶴瓶から「どっちかっていうと男っぽい」と言われると「はっきりしてますね、自分のやりたいことが。はっきり言ってくれるんで過ごしやすいです。『今日はこう』『ああ、わかった』っていう感じ」と妻・西野のさっぱりした性格を口にした。
◆山田裕貴、交際きっかけのゲームは西野七瀬の声掛け
また、ゲームが交際のきっかけだったという噂について確認されると「いや、（ほかに）あるんです」と即答。ただし「最初の出会いはNHKのコント番組だったんで。で、『ハコヅメ』っていうドラマで会って、バラエティーでも謎解きの番組に一緒に出たりとかしてっていうので、もう共演は何回かあって」と、「ハコヅメ〜たたかう！交番女子」（日本テレビ／2021）などでの共演が何度もあり、知り合いではあったという。
その後、山田がゲーム「モンスターハンター」のコマーシャルに出演していたところ、西野のほうから「モンハンやってるよね」と声をかけられたと山田。「『一緒にやろう』ってなって。そこから本当に電話しながらもうこうやって」と、ゲームをしながら電話をする仲になったと当時の様子を再現しながら回顧。「ぼくが回復役で、彼女はハンマーで叩きに行く」と楽しそうに明かした。
◆山田裕貴、妻・西野七瀬を「嫁ちゃん」
この日は次々と質問を受けながら妻・西野について語った山田が「こんな嫁ちゃんのこと話すんですね。恥ずかしい…」と照れる場面も。鶴瓶から「あの子はええで！」と絶賛されると「もう本当に素敵ですよ」と笑顔で頷いていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】