『出禁のモグラ』第10話 鯉太郎が隠された本性をさらけ出す
人気漫画『鬼灯の冷徹』の江口夏実による原作の、怪しくおかしく描き出す「人」と「霊」が交わる ”この世” の不可思議を描いたTVアニメ『出禁のモグラ』第10話の先行カット＆あらすじが到着！
講談社『モーニング』にて連載中、江⼝夏実による⼤⼈気コミックが原作のTVアニメ『出禁のモグラ』より、第7話「結果しか見えない罠」あらすじ・先⾏カットが公開された。
『出禁のモグラ』は、『⻤灯の冷徹』の江⼝夏実による最新作で、『モーニング』で連載中。
「あの世から出禁をくらっているから死なない」と語る怪しい ”⾃称仙⼈” モグラ<百暗桃⼸⽊>と、彼と出会う者たちを取り巻く ”この世” の不可思議を怪しくおかしく描く怪奇×コメディ作品。
このたび、TVアニメ『出禁のモグラ』第8話「人魚様」のあらすじと先行カットが到着。
第10話「真価」は9月8日（月）にTOKYO MXにて 22時00分より、BS11にて24時00分より、サンテレビにて 24時30分より放送。また、Prime Videoにて9月7日（日）22時00分より地上波先行配信されるほか、その他配信サービスでも9月11日（木）22時00分より順次配信。
＜第10話「真価」＞
森が語った真実、それは鮋依による巧みな噂の扇動により、追い詰められたという過去であった。鮋依によりトラウマを刺激された森は、助けようとした真木とともに、人魚に海に引きずりこまれてしまう。絶体絶命の2人は、モグラの人並み外れた技により一命をとりとめた。一連の出来事を見ていた鯉太郎は、ついに隠された本性をさらけ出す。
☆第10話先行カットをすべて見る（写真9点）＞＞＞
（C）江⼝夏実・講談社／出禁のモグラ製作委員会
講談社『モーニング』にて連載中、江⼝夏実による⼤⼈気コミックが原作のTVアニメ『出禁のモグラ』より、第7話「結果しか見えない罠」あらすじ・先⾏カットが公開された。
「あの世から出禁をくらっているから死なない」と語る怪しい ”⾃称仙⼈” モグラ<百暗桃⼸⽊>と、彼と出会う者たちを取り巻く ”この世” の不可思議を怪しくおかしく描く怪奇×コメディ作品。
このたび、TVアニメ『出禁のモグラ』第8話「人魚様」のあらすじと先行カットが到着。
第10話「真価」は9月8日（月）にTOKYO MXにて 22時00分より、BS11にて24時00分より、サンテレビにて 24時30分より放送。また、Prime Videoにて9月7日（日）22時00分より地上波先行配信されるほか、その他配信サービスでも9月11日（木）22時00分より順次配信。
＜第10話「真価」＞
森が語った真実、それは鮋依による巧みな噂の扇動により、追い詰められたという過去であった。鮋依によりトラウマを刺激された森は、助けようとした真木とともに、人魚に海に引きずりこまれてしまう。絶体絶命の2人は、モグラの人並み外れた技により一命をとりとめた。一連の出来事を見ていた鯉太郎は、ついに隠された本性をさらけ出す。
☆第10話先行カットをすべて見る（写真9点）＞＞＞
（C）江⼝夏実・講談社／出禁のモグラ製作委員会