【ゲオ：「Nintendo Switch 2 購入権」クーポン】 利用可能期間：9月6日～10月5日

ゲオは、Nintendo Switch 2の購入権クーポンを9月5日に配布する。利用可能期間は9月6日より10月5日まで。

購入権クーポンは、8月24日までにゲオアプリへの初回ログイン、GEO IDとPontaカードの連携、ゲオ店舗でのレンタル会員機能の追加が完了しているユーザーに向けて配布予定。クーポンの所有者を対象に、9月6日より各店舗にて在庫限り、先着順で販売される。

対象商品は「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」と「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット」の2種。9月6日に用意できる数量は、当日の開店時間までに各店舗の入口付近で掲示される。

□ゲオオンライン「『Nintendo Switch 2』購入券クーポン 配布のお知らせ」のページ

