【［特典付き］兎田ぺこら × マシュ・キリエライト 1/7コラボレーションフィギュア】 9月4日 出荷開始 価格：24,800円

アニプレックスは、フィギュア「［特典付き］兎田ぺこら × マシュ・キリエライト 1/7コラボレーションフィギュア」を9月4日に出荷開始する。価格は24,800円。

本商品は、カバーが運営するVtuberグループ「ホロライブプロダクション」に所属するホロライブ3期生の兎田ぺこらさんと、スマホゲーム「Fate/Grand Order」に登場する「シールダー/マシュ・キリエライト」とのコラボレーションフィギュア。イラストレーター・武内崇氏が描き下ろしたイラストをモチーフに立体化している。

軽やかに跳ねるようなポージングをはじめ、マシュのまとう鎧や細身の剣、象徴ともいえる「盾」などを身につけた姿を忠実に再現しており、クールさのあるシャープな装いの中に、腰布の裾や腕まわりの装飾など、兎田ぺこらさんらしい可愛らしさも盛り込まれており、細部まで丁寧に表現されている。

「兎田ぺこら × マシュ・キリエライト 1/7コラボレーションフィギュア」

サイズ：全高約280mm

・専用台座付属

(C) 2016 COVER Corp. (C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

※発売日は流通により前後する場合があります。