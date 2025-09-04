「ホロライブ」×「FGO」コラボ「［特典付き］兎田ぺこら × マシュ・キリエライト 1/7コラボレーションフィギュア」本日出荷開始！
【［特典付き］兎田ぺこら × マシュ・キリエライト 1/7コラボレーションフィギュア】 9月4日 出荷開始 価格：24,800円
サイズ：全高約280mm
(C) 2016 COVER Corp. (C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
アニプレックスは、フィギュア「［特典付き］兎田ぺこら × マシュ・キリエライト 1/7コラボレーションフィギュア」を9月4日に出荷開始する。価格は24,800円。
本商品は、カバーが運営するVtuberグループ「ホロライブプロダクション」に所属するホロライブ3期生の兎田ぺこらさんと、スマホゲーム「Fate/Grand Order」に登場する「シールダー/マシュ・キリエライト」とのコラボレーションフィギュア。イラストレーター・武内崇氏が描き下ろしたイラストをモチーフに立体化している。
軽やかに跳ねるようなポージングをはじめ、マシュのまとう鎧や細身の剣、象徴ともいえる「盾」などを身につけた姿を忠実に再現しており、クールさのあるシャープな装いの中に、腰布の裾や腕まわりの装飾など、兎田ぺこらさんらしい可愛らしさも盛り込まれており、細部まで丁寧に表現されている。
「兎田ぺこら × マシュ・キリエライト 1/7コラボレーションフィギュア」
サイズ：全高約280mm
・専用台座付属
(C) 2016 COVER Corp. (C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
※発売日は流通により前後する場合があります。