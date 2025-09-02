日本ケンタッキー・フライド・チキンは、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とコラボレーションした「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」をKFCネットオーダー限定で9月9日より販売する。期間は9月29日まで。価格は1,000円。

2024年8月に実施された「ウマ娘」とケンタッキーのコラボが復刻。今回、KFCネットオーダー限定で「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」を9月9日より販売するほか、「ウマ娘 プリティーダービー」ではゲーム内コンテンツとして「KFCさんぽ」が復刻される。

また、パックを購入すると、オリジナルコラボレーショングッズが当たる抽選に参加可能。A賞「ジオラマアクリルスタンド」やB賞「トレーディングカード 9種セット」、C賞「コラボデザインKFCカード」をそれぞれ100名ずつにプレゼントする。

ゲーム内で使用できる「回復アイテム」

【抽選キャンペーン】

A賞「ジオラマアクリルスタンド」

B賞「トレーディングカード 9種セット」

C賞「コラボデザインKFCカード」

(C) Cygames, Inc.

(C)KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN LTD.

