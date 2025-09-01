¡ÚÀ¯³¦¡ÛÌîÅÞ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂçÀ¯¶É¤Î²ÄÇ½À¤â ¿·¥¹¥Æー¥¸¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÆâ¹³Áè
»²±¡Áª¸å¤Î¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÁûÆ°¤Ï8·îËö¤Ë¥ä¥Þ¾ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»²±¡Áª»´ÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â〝µïºÂ¤ê〟¤ò·è¤á¹þ¤àÅÞÁíºÛ¤Ç¼óÁê¤ÎÀÐÇËÌÐ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤ÎÆ°¤¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÆÍÆþ¡£Î×»þÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò¼º¤Ã¤¿¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡×¤ÈÂ¿ÅÞ²½¤¹¤ëÌîÅÞ¤ÎÆ°¤¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À¯³¦¤ÎÏÈÁÈ¤ßÊÑ¹¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÂçÀ¯¶É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£·ãÆ°¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÁíºÛÁª¤Ë¸½¼ÂÌ£
¡ÖÁíºÛÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡¢°Õ¸«½¸Ìó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ÎÊýË¡¤ÏÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹¤Î¤â¤È¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡¡8·î8Æü¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñÄ¹¤ÎÍÂ¼¼£»Ò¤¬¤½¤¦Äó°Æ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÈ¿È¯¤â¤Ê¤¯¡¢ÅÞÂ§¤Ë´ð¤Å¤¯Î×»þÁíºÛÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÂÐ±þ¤òÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿´´»öÄ¹¤Î¿¹»³Íµ¤Ï¡ÖÅÞÂ§¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ï¡¢7·î¤Î»²±¡Áª»´ÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÂ³Åê¤¹¤ëÀÐÇË¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Î×»þÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤òµÄ·è¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó260¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢30¿Í°Ê¾å¤¬È¯¸À¤·¤¿¡£ÀÐÇË¤ÎÂà¿ØÏÀ¤äÁíºÛÁª¼Â»Ü¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞÆâ¤Î¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤ËÅÞ¼¹¹ÔÉô¤¬³«¤¤¤¿7·î29Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¤âÂà¿ØÍ×µá¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢Èó¸ø¼°¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤È¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÉÔËþ¤äÈ¿È¯¤ÎÆ°¤¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÞÂ§6¾ò4¹à¤Ï¡ÖÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷µÚ¤ÓÅÔÆ»ÉÜ¸©»ÙÉôÏ¢¹ç²ñÂåÉ½³Æ°ìÌ¾¤ÎÁí¿ô¤Î²áÈ¾¿ô¤ÎÍ×µá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÁíºÛ¤¬Ç¤´üÃæ¤Ë·ç¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÁíºÛ¤ò¸øÁª¤¹¤ëÁªµó¤ÎÎã¤Ë¤è¤ê¡¢ÁíºÛ¤ÎÁªµó¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤äµìÌÐÌÚÇÉ¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÁíºÛÁª¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿½ðÌ¾½¸¤á¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÏÅÞ¤Î°Õ»×·èÄêµ¡´Ø¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢Â¦¤Ë½ÐÀÊ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¹ç¤ÇÁíºÛÁª¼Â»Ü¤òµÄ·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ±þ¤ò°ìÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¶µê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£ÅÞÀ¯¼£²þ³×ËÜÉôÄ¹¤ÎÅÏ³¤µª»°Ï¯¤¬Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÁíºÛÁª¼Â»Ü¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
¡¡ÅÞÂ§6¾ò4¹à¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÁíºÛ¤Î¡Ö¥ê¥³ー¥ëµ¬Äê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åö»þ¤Î¼óÁê¡¦¿¹´îÏ¯¤¬µïºÂ¤ê¤ò·è¤á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢2002Ç¯¤ËÅÞÂ§¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï½°±¡195¿Í¡¢»²±¡100¿Í¤Î295¿Í¡£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Áí¿ô342¤Î¤¦¤Á²áÈ¾¿ô¤Î172¤¬»¿À®¤¹¤ì¤ÐÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
µç¶þ¤ÊÀ¯¼£ÆüÄø
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£²áµî¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤µ¬Â§¤â¤Ê¤¤¡£ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹¤Î°©Âô°ìÏº¤ÏÁí²ñ¸å¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Ê»¿ÈÝ¤Î¡Ë³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤Îµ¬Äê¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µÄ°÷¡¢ÅÞ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¸øÀµ¤ÊÁíºÛÁª¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷11¿Í¤Î¤¦¤Á·ç°÷¤¬6¿Í¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÅÞÆâ¤Ç²áÈ¾¿ô¤Î½ðÌ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢½ðÌ¾¤Î¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤ëºî¶È¤âÉ¬Í×¤À¡£»¿ÈÝ¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö´þ¸¢¡×¤ä¡Ö»¿À®¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢°©Âô¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò·è¤á¤ë¤«´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤¨¤ÐÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÀÐÇË¤Î¡Ö»þ´Ö²Ô¤®¡×¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÀÐÇË¤ÈÈ¿ÀÐÇËÀªÎÏ¤Î¹Â¤Ï¿¼¤Þ¤ê¡¢¼ýÂ«¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÞÆâ¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¹ñÌ±¤Î¼«Ì±ÅÞÎ¥¤ì¤¬³ÈÂç¤·¡¢À¯¼£ÉÔ¿®¤Ï¶¯¤Þ¤ë¡£º£¸å¤ÎÀ¯¼£ÆüÄø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹ñÀ¯¤ÎÄäÂÚ¡×¤ò¾·¤¯¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÁíºÛ¤Ï¼«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤Ù¤¤À¡£µïºÂ¤ì¤ÐµïºÂ¤ë¤Û¤ÉÀ¯¼£¶õÇò¤¬Ä¹°ú¤¯¡×¡ÊÃæ·ø¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
